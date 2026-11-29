El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) creó el Sistema de Información del Mercado Laboral durante el Fenómeno El Niño (SIMELFEN) para anticipar los posibles efectos de la emergencia sobre los puestos de trabajo.

Explicó que con estos datos, el Gobierno podrá decidir, junto con los gobiernos regionales y las municipalidades, en qué distritos concentrar primero las medidas de apoyo a los trabajadores.

“Para el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, proteger los puestos de trabajo es parte de la respuesta a El Niño. Lo que necesita un distrito para sostener el empleo puede ser distinto de lo que necesita el distrito vecino. Por eso vamos a trabajar con las autoridades de cada zona, para que las decisiones que tomemos respondan a lo que están viviendo los trabajadores y sus familias”, señaló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

Mediante la Resolución Ministerial N.° 376-2026-TR, el MTPE incorporó a su Sistema de Información del Mercado Laboral (SIMEL) una herramienta dedicada a seguir los efectos de El Niño sobre el empleo. El detalle por distrito permitirá advertir, por ejemplo, si aparecen señales de riesgo para los puestos de trabajo en una localidad aunque el empleo se mantenga estable en el conjunto de la región.

Lanzan el SIMELFEN que reunirá datos por departamento, provincia y distrito, y ayudará a las autoridades a detectar a tiempo cambios en el empleo que requieran atención. Foto: MTPE

¿Cómo se seguirá la recuperación del empleo?

En las localidades donde se adopten medidas de apoyo, el sistema del MTPE permitirá seguir el avance de las intervenciones y observar si el empleo empieza a recuperarse. Con esa información, las autoridades podrán decidir si hace falta reforzar las acciones en las zonas atendidas.

Es relevante mencionar que el Ministerio de Trabajo mantendrá actualizada la información del SIMELFEN con el aporte de los observatorios laborales regionales y de las entidades que generan datos sobre el empleo.

Durante la emergencia, el MTPE seguirá coordinando con los gobiernos regionales y las municipalidades para que la información del SIMELFEN oriente medidas que ayuden a conservar los puestos de trabajo y a recuperar el empleo en las zonas afectadas por El Niño.