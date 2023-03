El ministro Jorge Chávez contó que se encontraba en el Ministerio de Defensa el día que el ex presidente Pedro Castillo intentó dar el golpe de Estado en Palacio de Gobierno.

El actual titular del Mindef señaló que acudió al Ministerio como parte de una invitación del ex ministro Gustavo Bobbio para integrar su equipo. Chávez detalló en Willax TV que se apersonó al despacho el 7 de diciembre del 2022, fecha en la que el ex mandatario dio el discurso a la Nación.

“Yo estuve el 7 de diciembre en el Ministerio de Defensa porque me llamó el general Bobbio porque quería saber algunos aspectos de yo como ministro de Estado había tenido con él. A mí me invitó el propio exministro Bobbio. Llego al piso del Ministerio de Defensa y me hacen pasar. En ese momento que yo llego, no estaba, y yo he saludado a la secretaria. Esperé tres minutos en una salita de acuerdos que tiene ahí. No estaba acompañado de nadie”, dijo Chávez Cresta.

El ministro Jorge Chávez Cresta relató que la reunión no se pudo concretar debido a que el entonces titular del Mindef se dirigió a Palacio de Gobierno por el mensaje a la Nación.

“Me dicen: ‘el ministro lo está llamando’. De ahí yo lo acompaño (a Bobbio). Hay un asesor privado, bajo con él y me dijo que quería hablar conmigo, pero que lo esperara porque se estaba dirigiendo a Palacio. La cita fue a las 9 de la mañana, pero él se presentó a las 10 de la mañana. Yo le dije que no podía esperarlo y me dijo: ‘necesito que me ayudes a ser parte’. Yo le dije: ‘no deseo participar en nada. Lo que yo si puedo hacer es las veces que usted me pregunte, yo lo puedo apoyar en lo que usted desee”, expuso el ministro.

Asimismo, el titular del Mindef señaló que después de la reunión, se retiró y no vio el mensaje de Pedro Castillo en el que anuncia el golpe de Estado por lo que en ningún “momento estado para confabular”.

“Luego regresé a la oficina, me despedí de la secretaria que estaba ahí. Esa fue mi participación y yo no tengo ningún problema en decirlo porque eso ha quedado registrado en la hora que entrado y la hora en que yo me he retirado. (...) No ví el mensaje del golpe de Estado (…) Lo conozco al general Ojeda, pero en ningún momento he estado para confabular, planear o hacer algo’, finalizó.