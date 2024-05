El ministro del Interior, Juan José Santivañez, anunció el cambio de generales y oficiales en la Policía Nacional del Perú (PNP) tras considerar que no se estarían cumpliendo con los objetivos.

“Hay que salir a cazar a los delincuentes. Es una instrucción que ya he dado y han sido políticas de esta gestión. A razón de estas políticas, en las próximas horas saldrá la primera relación de oficiales y generales cambiados, porque no están cumpliendo con los objetivos que esta gestión ha dispuesto: general que no trabaja, general que tiene que salir y ser relevado, porque el cumplimiento de las políticas dispuestas tienen que cumplirse”, dijo.

Reunión con fiscal

El titular del Mininter adelantó también que se implementarán políticas en materia de seguridad ciudadana.

“No es justo que la Policía Nacional capture a los presuntos delincuentes y luego ya sea porque pasan al Ministerio Público o al Poder Judicial terminen en la calle nuevamente. Esperamos que el lunes, después de la reunión con el fiscal podamos compartir las políticas inmediatas que se ejecutarán”, manifestó el titular del Mininter durante el operativo ‘Amanecer Seguro’ en el distro de El Agustino.

Respecto al coronel Harvey Colchado y a diversos oficiales y suboficiales sometidos a un proceso disciplinario, Santivañez dijo que “quiere advertir que dicho proceso es independiente a cualquier gestión del Ministerio del Interior, porque se sujeta a una ley especial y exclusiva, que es la 30714, donde la máxima autoridad es la inspectoría general de la PNP. El proceso, de acuerdo a ley, es absolutamente reservado”.