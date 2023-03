Tres días después de emitir unas declaraciones contra las mujeres aymaras que llevaron a sus menores hijos a protestar en el Centro de Lima, el ministro de Educación, Óscar Becerra, ofreció hoy disculpas por sus expresiones.

A su salida de un evento en la Cancillería por el Día de la Mujer, el titular del Minedu se retractó en sus declaraciones emitidas el fin de semana

“Lamento profundamente que unas desafortunadas expresiones mías hayan sido aprovechadas para ignorar los derechos de los niños, que son mi principal preocupación (...) la forma como me he expresado si definitivamente (ha sido desafortunado) y por eso he ofrecido disculpas”, dijo ante la prensa.

Si bien Becerra ofreció disculpas por sus expresiones, recalcó que en ningún momento se ha referido a las mujeres aimaras. “Me ha sido atribuido por las personas que han tratado de interpretar mis declaraciones (ese término) para separar a los peruanos, que es lo que pienso que está mal”, acotó.

Ante el pedido de varios legisladores que renuncie al cargo, el ministro dijo que “no le llamaba la atención” dichas posturas. En ese sentido, descartó cualquier posibilidad de que se aleje del Gabinete Ministerial.

Minutos después, Becerra publicó un video en las redes institucionales del Minedu en donde nuevamente ofreció disculpas por sus expresiones.

“No quiero terminar (el video) sin ofrecer unas disculpas por unas frases mías desafortunadas que han sido malinterpretadas y que han generado críticas. Quiero decirles que si alguna expresión mía ha sido equivoca, les ofrezco mis sentidas disculpas. Al mismo tiempo, me ratifico en mi defensa absoluta de los niños y niñas del Perú y resalto la abnegación de las mujeres que son capaces de dar la vida por sus hijos y, al mismo tiempo, repruebo a las personas que utilizan a los niños y niñas con fines políticos. No hay nada más reprobable que eso”, sostuvo.

En una entrevista con Canal N, el ministro criticó a las mujeres aimaras que llevaron a sus hijos a protestar contra el Gobierno de Dina Boluarte.

“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la cual estamos siendo testigo? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar?”, indicó tras dejar entrever que estas mujeres habrían alquilado a menores de edad para llevarlos a las manifestaciones.

Lo denuncian

La congresista de la bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, presentó una denuncia penal en contra del titular del Minedu por el presunto delito de discriminación.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora compartió el documento legal de su denuncia en el que reafirma su “derecho a una vida libre de todas las formas de violencia”.

De acuerdo al documento, se afirma que el ministro habría actuado en agravio de las madres aimaras de la región de Puno.