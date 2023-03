Ante la convocatoria de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación (Fenatep) de una huelga indefinida a nivel nacional a pocos días del inicio del año escolar previsto para el 13 de marzo, el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Óscar Becerra, afirmó este viernes que profesor que participe de esta movilización a partir de esa fecha no recibirá remuneración .

En diálogo con RPP, el funcionario aclaró que la huelga es considera ilegal al no ser comunicada de forma oficial. “No han comunicado nada oficialmente y espero que eso no sea una jugarreta para comunicarlo cuando las planillas estén cerradas para ir a la huelga y cobrar. No se le va a pagar al maestro que haga huelga a partir del 13 de marzo porque esa huelga será ilegal ”, enfatizó.

“No hay ningún argumento legal para anunciar una huelga de parte de los maestros. Lo que el Fenate está haciendo es un intento desesperado por recuperar protagonismo que no tiene jugando con las aspiraciones de otros maestros y el futuro de los escolares”, mencionó.

A esto se suma que, según Becerra, no existe motivo de reclamo porque el año pasado se cumplió con varias demandas presentadas por el gremio -liderado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE)- a través de la negociación colectiva.

“Los sindicatos de maestros como bien lo ha señalado el secretario genera del SUTE, que es el sindicato mayoritario y que según norma, representa a los maestros en la negociación colectiva y ha obtenido todo lo que planteó en la negociación colectiva del 2022″, explicó.

“Ellos han obtenido y recibido todo lo que negociaron en el 2022. El bono de S/ 950 se pagó a todo el país menos Lima en el mes de enero y se va a pagar en el mes de marzo para todos los maestros de Lima. Entonces, no hay argumento que sostenga una huelga que no sea por demandas políticas que no tengan nada que ver con la educación”, remarcó Becerra.

La Fenatep, sindicato magisterial fundado por Pedro Castillo, ha convocado a una huelga nacional indefinida en protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte a partir de ayer, 2 de marzo. Sindicatos afiliados como el Siter Lima y afines como el Sutep Regional Puno se sumarían a la movilización.