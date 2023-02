El pasado sábado se instaló el nuevo Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en medio de las críticas a la ley que posibilitó dicho recambio en la institución.

Solo se instalaron cuatro de los siete miembros del grupo, que funcionará por tres años. Estos son: Manuel Castillo Venegas (Universidad de Piura), Manuel Hernández García (Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica), Miguel Vallejos Flores (representante de los decanos de los Colegios Profesionales del Perú) y Andrés Ramos Salas (designado por el Ministerio de Educación).

Hasta ahora no se han elegido a los representantes de las universidades privadas, de Concytec ni Minease, pese a que la ley lo establece. Tampoco se ha designado al nuevo jefe de la Sunedu, que reemplazará en el cargo a Oswaldo Zegarra.

Al respecto, el ministro de Educación, Óscar Becerra, indicó que este nuevo Consejo Directivo de la institución “debe preocuparse por garantizar la calidad de la educación superior”; sin embargo, también refirió que existen serias acusaciones contra la gestión anterior que habrá que investigar.

“En efecto, Sunedu no daba licencia a algunas (universidades), pero les daba a otras que no cumplían. ¿Conflicto de interés? pasemos lista a todos los Consejos Directivos que ha tenido Sunedu y solamente vas a encontrar a personas que vienen de universidades del Consorcio, como la Universidad Católica, Cayetano Heredia y Universidad del Pacífico. Sólo hay directivos de esas universidades y ellos sí no tienen conflicto de interés. Porque esto es muy típico de cierto sector ideologizado, porque consideran que son los dueños de la verdad y solo ellos no tienen conflicto de intereses”, cuestionó en Canal N.

Becerra consideró que en dicho organismo, de repente, “están suspirando por el motín que se les va de la mano”. En ese sentido, remarcó que la Sunedu “era la caja chica de un partido político vía consultorías”, pero no dio el nombre. “No sé cuánto habrá en consultorías en Sunedu y me imagino que eso lo verá la Contraloría, pero ya estamos cansados de esa puerta giratoria en la que un ministro sale (del cargo) y una ONG, en la que el ministro participa, presenta la cotización para una consultoría”, criticó.

Añadió que ninguna universidad no licenciada por la gestión anterior de la Sunedu debería ser “relicenciada” por este nuevo Consejo Directivo. También afirmó que no se les debería otorgar una nueva oportunidad. “Creo que esa no es la idea”, acotó.

Tijera a las consultorías

En otro momento, Becerra indicó que al entrar al Minedu encontraron algunas consultorías con informes de una o dos páginas, después de varios meses.

“El mismo proveedor factura seis, ocho o diez veces, o una organización relacionada con este proveedor o un pariente de alguien, que muchas veces es una autoridad, exministro, exviceministro o excongresista. Esas cosas tenemos que erradicarlas”, enfatizó.

A su juicio, en los últimos años el Minedu se convirtió en un motín. “O sea, los piratas subieron al barco y se repartieron todo lo que encontraron. Si lo comparamos CON una carrera, estamos corriendo en sentido contrario”, dijo tras precisar que sí hay dinero y capacidad en el sector, pero que no debería ser empleado en contratar consultorías. “Yo no necesito consultorías de S/100,000 para que me digan que estamos mal”, añadió.

Finalmente, anunció que “meterá tijera” a algunas consultorías de adorno que, a su juicio, sirven para favorecer a algunas ONG.