El titular del Ministerio de Justicia (Minjus), Daniel Maurate, manifestó que el próximo 10 de mayo se enviará a la PCM el cuadernillo de extradición de Sergio Tarache, por el caso del feminicidio de la ciudadana Katherine Gómez.

El titular del Minjus, en compañía de los padres de la víctima de feminicidio y la abogada Rosario Sasieta, explicó que la entrega de este material será relevante en la decisión que tome la Sala Penal Permanente a cargo del caso.

“Si ellos [Sala Suprema] han tenido la rapidez de fecha de vista la causa, estoy seguro de que la resolución la publicarán rápido. De manera que nosotros, la audiencia es el 3 de mayo, tenemos una semana porque el 10 debo tener el proyecto de resolución suprema en la PCM para que sea aprobado y sea publicado en El Peruano”, señaló Maurate.

También afirmó que mantiene comunicación con el presidente de la Corte Suprema y el ministro de Justicia de Colombia para las gestiones sobre este caso.

Finalmente, contó que vienen trabajando en el proyecto de Ley que apunta a que los procesos de extradición no necesiten ir al Consejo de Ministros, debido a lo engorroso del trámite. “Los ministros no tienen que analizar proceso de extradición y no tienen especialidad”, manifestó.

Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, brindó una estimación sobre el proceso de extradición del ciudadano venezolano Sergio Tarache, feminicida confeso de la joven Katherine Gómez, el cual podría demorar por lo menos un mes.

