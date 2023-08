La semana pasada la fiscala de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa, Walter Ayala, en el marco del caso ascensos en las FF.AA. y la PNP.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el exmandatario habría ascendido a 10 coroneles al grado de general de la Policía por razones políticas. Antes de ser promovidos, los oficiales lo habrían visitado en Palacio de Gobierno.

Dichos oficiales, según el documento, habrían realizado “donativos económicos” a favor de Castillo tanto de manera directa como a través de terceros, por sumas que oscilarían entre US$ 20 mil y US$ 40 mil cada uno.

Los montos eran entregados a través del sindicado ‘cajero’ de la organización criminal, el suboficial PNP Jorge Tarrillo.

Al respecto, el ministro del Interior, Vicente Romero, adelantó que hoy su sector tomará una decisión en torno a la situación de los dos generales PNP implicados en esta denuncia. Se trata de Roger Pérez Figueroa y Jorge Castillo Vargas, actuales jefes policiales de las regiones Lima y Callao, respectivamente.

“Esta última semana ha sido un tema de mucho comentario, sin duda. Tenemos que entender también (que) hay un estado de derecho, ver la inocencia de ellos. Nosotros hoy día vamos a tomar la decisión cuando tengamos ya la respuesta del Ministerio Público”, dijo a la prensa.

Agregó que esperarán hasta antes del mediodía la información solicitada tanto a los involucrados como a la Fiscalía para hoy mismo tomar una decisión posterior. “Hemos pedido información al Ministerio Público, cómo va el proceso”, sostuvo.

Romero recalcó que no se puede permitir que jefes ni altos mandos de la institución hayan ascendido de grado pagando sobornos, tal como sostiene la denuncia constitucional de la Fiscalía.

“El tema de la corrupción y de aquellos policías que juramentaron en algún momento por su país, por la patria y no cumplieron, sin duda van a dar un paso al costado. Nosotros no lo podemos permitir. La Policía no alberga aquellas personas que cometen ilícitos”, aseveró.

Respecto a si podría garantizar que actualmente en la institución no hay policías que hayan ascendido pagando sobornos, el titular del Mininter reconoció que no solo en su institución, sino también en otros sectores lamentablemente han tenido altos niveles de corrupción.

