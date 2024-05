En esta segunda parte de la entrevista, el también excongresista se pronuncia por la situación de su partido de cara a la próxima elección de la Mesa Directiva del Congreso, así como brinda detalles del rol que actualmente ha asumido el expresidente Alberto Fujimori, tras recuperar su libertad.

-A dos meses de concluir la gestión de Alejandro Soto al frente del Congreso, ¿cómo la califica?

Si bien ha sido una gestión que no se ha caracterizado por la apertura a los medios de comunicación, no puedo dejar de saludar el hecho que han habido importantes decisiones que se han tomado dentro de su gestión, como, por ejemplo, el tema de la bicameralidad, que fue un tema impulsado en muchísimas gestiones. Si bien podemos tener críticas al desarrollo de su gestión, creo que también tiene aspectos positivos.

-Al igual que la presidenta Dina Boluarte, Soto se encuentra en cura de silencio y no ha respondido a los medios de comunicación frente a las críticas...

Sí. Esa lejanía con los medios de comunicación creo que, en general, no termina siendo positiva. Creo que, en aras de tener una imagen más cercana y transparente, debió privilegiar esa relación con el periodismo.

-De cara a la próxima elección de la Mesa Directiva, ¿en Fuerza Popular están a favor de seguir en alianza con el bloque democrático?

Cada mesa es distinta y, para su conformación, requiere de una evaluación madura y serena, como para poder encontrar una salida a la situación específica que presenta el país. En realidad, me siento muy orgulloso de las decisiones que Fuerza Popular ha tomado respecto a la Mesa Directiva en los últimos años. Lejos de ser ambiciosos o pensando en buscar la presidencia del Congreso, ha habido oportunidades en las que hemos dejado pasar, incluso, el hecho de ser parte de la misma mesa. En otras oportunidades, hemos dejado pasar una justa posibilidad de dirigir el Parlamento siendo la bancada más numerosa, más organizada. En varias oportunidades hemos decidido compartir la mesa con quienes ideológicamente no comulgamos, pero pensando en la sostenibilidad de la institución. Entonces, no estoy seguro cuál será la fórmula que vaya a adoptarse. De lo que sí estoy seguro es que Fuerza Popular nuevamente va a actuar de manera madura o responsable.

-Entonces, ¿podría continuar la alianza con Perú Libre?

Como podría no continuar.

-¿De qué va a depender?

Esa “alianza” hay que entenderla como esa posibilidad de sentarse en una misma Mesa Directiva, porque las agendas definitivamente son completamente distintas. ¿De qué va a depender? creo que hay que analizar mucho y de eso van a tener que dar cuenta los que han sido parte de la Mesa Directiva; es decir, el comportamiento que han tenido y ver si es que ellos representan una fuerza que permita dar estabilidad a la mesa. Lastimosamente, la izquierda sigue atomizándose y eso genera que estemos hablando en varios frentes.

Miguel Torres señaló que aún es muy prematuro como para definir si Fuerza Popular postulará la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso.

-Para esta elección, ¿Fuerza Popular va a postular a la Presidencia del Congreso?

Es una pregunta que no puedo responder porque aún no lo hemos tratado. Aún es muy prematuro para poder definir cuál es la decisión que vamos a tomar. La definición de una Mesa Directiva, más allá de lo que muchos creen, toma mucho tiempo. Debemos barajar muchas posibilidades y la decisión se adoptará en una fecha muy cercana al día de la elección. Debemos dar espacio para que los legisladores, bancadas y partidos puedan sentarse a elaborar distintas alternativas y esperar que esta sea la mejor, en un año que creo que es importante porque ya es la víspera de los procesos electorales.

-El secretario general de APP, Luis Valdez, dijo a Gestión que le gustaría ver la presidencia del Congreso en manos de Fuerza Popular, ¿qué le parece?

Me parece algo extraño el comentario del secretario de APP, porque uno naturalmente podría esperar que tu propia bancada pueda tener un afán de postular.

-Incluso, el exgobernador señaló que tenderá puentes con Fuerza Popular para que puedan postular a dicho cargo...

Bueno, en política los puentes siempre son necesarios, pero no sé si ese sea el puente que exactamente se requiere. Seguramente se va a evaluar al respecto.

-¿Ya hay precandidatos en Fuerza Popular para liderar la Mesa Directiva?

Dentro del Congreso, nuestra bancada ha demostrado tener cuadros importantísimos. No quiero mencionar a ninguno, porque sino voy a omitir los nombres de personas que, evidentemente, han dado la talla presidiendo comisiones, o que han tenido un liderazgo que ha destacado en estos tres años.

-Insisto, ¿de qué va a depender la decisión de si postularán a la presidencia del Congreso o no?

De las coordinaciones y alternativas que se puedan presentar. Esta es una decisión que no solo pasa por entender cuál es la fórmula que pueda conseguir el mayor consenso, sino también de cuál es el mensaje que se quiere dar a la población; creo que es una combinación de elementos. Eso sí, lo que creo y estoy completamente convencido es que Fuerza Popular va a actuar nuevamente de manera madura, responsable y va a decidir no lo que sea más conveniente para el partido, sino lo que sea más conveniente para el Congreso y para el país.

El rol de Alberto Fujimori en Fuerza Popular tras ser excarcelado

-¿Cuál es el rol que actualmente cumple el expresidente Alberto Fujimori en Fuerza Popular tras recuperar su libertad?

Él (Alberto Fujimori) es líder y fundador del Fujimorismo. Es una persona a la cual nosotros tenemos una admiración natural y, en lo personal, déjame decirte que me siento excepcionalmente beneficiado por conversar constantemente con quien es el artífice principal del rescate económico, de la paz y la tranquilidad que vivimos en el país, y que se ha mantenido durante muchos años. ¿Cuál es su rol? Su rol es el de un fundador de todo un movimiento. Es el que inspira a Fuerza Popular, creo que es el consejero más importante que nosotros podemos encontrar.

-¿Fujimori está dictando algún taller o charla en su partido?

De hecho, lo tenemos activo en la “Escuela Naranja”. Estamos muy orgullosos de esta iniciativa académica política que hemos tenido desde hace años atrás y en donde se han lanzado dos nuevos programas: uno sobre la vida de Alberto Fujimori y otro que va a tratar sobre las obras del expresidente. Lo más bonito es que lo estamos viendo con la propia voz de Fujimori y, entonces, los invitamos a verlos, es totalmente gratuito. Qué mejor demostración de su implicancia en la “Escuela Naranja” para corroborar que la presencia y la participación de Alberto Fujimori en Fuerza Popular es determinante y vigente.

-La gran mayoría pensó que tras abandonar la cárcel, Fujimori se iba a alejar de la política por completo, pero parece que está activo en Fuerza Popular...

Uno nunca deja de hacer política y el presidente Fujimori tiene muchísimo que compartir con nosotros. Ahora bien, es importante recordar que el tema de defender su libertad es prioridad en este momento y la lucha a esta nueva crisis que se le presenta en su salud. Como es de conocimiento público, el presidente nuevamente ha tenido un episodio en el que se le ha detectado un nuevo tumor y creo que eso también le va a quitar mucho de su tiempo, y va a salir adelante.

Miguel Torres informó que actualmente el expresidente Alberto Fujimori viene dando charlas a la Escuela Naranja, de Fuerza Popular. Foto: gob.pe

-Pese a que ya ha sido derrotada en tres procesos electorales, ¿Keiko Fujimori sigue siendo la candidata natural de Fuerza Popular?

Ojalá, porque muchas veces no la escucho definida respecto de este tema. Creo que es la candidata natural del partido, creo que también lo podría hacer el propio presidente Fujimori, si es que tu pregunta va por ese lado. Tenemos la suerte de tener tanto al líder del movimiento fujimorista como a la lideresa de Fuerza Popular como alternativas que son completamente válidas. No nos adelantemos porque aún falta tiempo para entrar a esa arena.

-Es decir, ¿usted ve presidenciable a Alberto Fujimori?

Sí. Tanto como a Keiko Fujimori, don Alberto (Fujimori) también me parecería un lujo como candidato, pero estoy convencido de que su lucha por defender su libertad y su salud es primordial.

