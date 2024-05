Si bien el expresidente Alberto Fujimori se encuentra a la espera del visto bueno del Congreso de la República del Perú para recibir una pensión de S/ 15,600, desde el mes pasado viene recibiendo otros beneficios.

De acuerdo con el diario Perú 21, el exmandatario recibe 30 vales de cinco galones de gasolina para su transporte privado, así como se le viene pagando el sueldo a su asistente personal, Óscar Paredes Estrada, por un monto que asciende a S/3,685.19.

Al respecto, el primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría, justificó que el exmandatario reciba de su institución vales de gasolina y un asistente personal al señalar que “es parte de una atribución que tienen los expresidentes”.

El también legislador de Fuerza Popular aseveró que todo esto es un tema administrativo, por lo que la Mesa Directiva, que encabeza Alejandro Soto, no tiene ninguna injerencia.

Recordó que hay una relación de expresidentes que también reciben estos beneficios, como por ejemplo, los deudos de Alan García, Ollanta Humala, entre otros.

“Eso no es materia de evaluación”, enfatizó.

Respecto al pedido de pensión solicitado por Fujimori, Alegría recalcó que eso es materia de una respuesta administrativa y que aún siguen evaluando.

“Entiendo que la respuesta todavía no sale, así que esperemos ver cuál es el resultado administrativo de este documento”, sostuvo.

¿Le corresponde recibir pensión a Fujimori?

Tras conocerse el pedido del exmandatario, expertos discreparon respecto a si le corresponde recibir pensión o no. El abogado penalista César Nakazaki consideró que, tras el indulto que recibió Fujimori en el año 2017 y que fue ratificado en diciembre del año pasado, “se han restablecido las condiciones para que este obtenga aquello que le corresponde”.

A su juicio, Fujimori, quien fue su expatrocinado, no cuenta con una pena, debido a que esta concluyó con el indulto humanitario que recibió de manos del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

En respuesta, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Álvarez, remarcó que la ley es clara al señalar en qué supuestos no aplica que un expresidente reciba una pensión de gracia.

En ese sentido, sostuvo que la Mesa Directiva debería rechazar la solicitud presentada por el exmandatario al recordar que este no tiene una declaración de inocencia por parte del Poder Judicial, tal como exige la norma.

“Tal como está redactada la norma vigente, Fujimori no podría disfrutar de una pensión y la Mesa Directiva tendría que negarle esa posibilidad (...) la propia norma exige una declaratoria de inocencia, cosa que Fujimori no puede tener, porque lo que tiene en sus manos es una decisión presidencial de indulto validada por el Tribunal Constitucional, pero no tiene una declaración de inocencia”, dijo a Gestión.

