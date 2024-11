Después de más de tres meses de audiencias y tres días de lectura de resolución, el juez de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, dictó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, investigado por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

El magistrado decidió imponer la misma medida contra Jorge Luis Ortiz Marreros (exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior), Zenovia Griselda Herrera Vásquez y Jorge Chingay Salazar.

Tras conocerse esta medida, el Poder Judicial emitió una orden de ubicación y captura nacional e internacional en su contra, tras estar como no habido desde el pasado domingo.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, evitó pronunciarse directamente al caso del hermano de la jefa de Estado; sin embargo, hizo un llamado a que se respeten los derechos fundamentales de todos los peruanos.

“Más bien, desde la posición en que me encuentro como peruano y ministro de Estado, lo que sí puedo hacer es una invocación a que en nuestro país se respeten los derechos fundamentales de todos los peruanos sin excepción y puedan tener predictibilidad del Poder Judicial, que tengan la garantía de un juez imparcial, tengan el respeto del debido proceso y la presunción de inocencia”, dijo a RPP.

El titular de Trabajo insistió en que se necesita una justicia predecible y que haya respeto a los derechos fundamentales de todos, incluyendo jueces y fiscales investigados.

“En general me expreso, que los peruanos cuando somos citados a una autoridad, tengamos la confianza que vamos a ser vistos de manera imparcial y que podemos confiar en un fiscal y un juez. Es todo lo que podemos decir”, acotó

No obstante, consideró que todos los peruanos deberían acatar las decisiones tomadas por los entes democráticos, como el Poder Judicial.

“Siempre he dicho que las reglas democrática significan que todos los peruanos debemos respetar las decisiones de las diferentes entidades democráticas, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Congreso de la República, porque a veces respetamos cuando nos conveniente y no cuando no”, apuntó.

Critican prisión preventiva del hermano de la jefa de Estado

Por su parte, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Julio Demartini, cuestionó la medida adoptada en contra de Boluarte al considerar que “no tiene explicaciones técnicas”.

En diálogo con RPP, consideró que el fallo dictado por Concepción Carhuancho será usado para afectar políticamente a la presidenta, lo que se debería evitar.

“Estas decisiones que no tienen explicaciones técnicas pasan a ser un coro en el campo político, en la que se dirá: presidenta, usted está comprometida, todo está mal, dé un paso al costado, y eso no es así”, aseveró, tras precisar que sus declaraciones son a título personal y no comprometen al Gabinete Ministerial.

Al ser consultado por el pase a la clandestinidad de Boluarte, el titular del MIDIS evitó calificar dicha postura. Solo atinó a señalar que el hermano de la presidenta “tomará una decisión adecuada”.

