El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, rechazó tajantemente la orden de prisión preventiva por 36 meses dictada contra Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria Dina Boluarte; y aseguró que la decisión tomada por el juez de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, le genera una “inquietud significativa”.

“El doctor (Nicanor) Boluarte no es parte del Ejecutivo. No lo ha sido. No da instrucciones a nadie (...) Cuando el mismo caso se vio hace cuatro meses declaré que considero que tenemos un bajísimo estándar de libertad. Ratifico ello: tenemos un bajísimo estándar de libertad. La privación de la libertad debe ser el extremo último”, mencionó a los medios de comunicación.

Asimismo, Adrianzén denuncia que “una vez más” se está judicializando la política, ya que existe una “soterrada” intención de vincular a la presidenta Dina Boluarte con su desaparecido hermano Nicanor para alimentar la “afiebrada idea” de que existe una organización criminal —los Waykis en la Sombra— y así promover la idea de una presunta incapacidad moral para vacar a la jefa de Estado.

Sin rastro de Nicanor Boluarte: “La policía sigue los mandatos que recibe”

La Policía Nacional del Perú acudió a la vivienda de Boluarte Zegarra y no lo encontró. La misma suerte corrió en la búsqueda de los otros implicados en los que también cae la medida restrictiva: Jorge Ortiz Marreros, Zenovia Herrera Vásquez y Jorge Chingay Salazar.

Al ser consultado por la prensa si podría garantizar la captura de Nicanor Boluarte —así como la de Vladimir Cerrón—, el premier Adrianzén dijo apenas que la policía “sigue actuando con los mandatos que recibe”. “Fueron a los domicilios de los involucrados y no se encontró a ninguno. Esto se seguirá haciendo sin distinción alguna”, agregó.

Y, sobre la posibilidad de incluir a Boluarte Zegarra en la lista de los más buscados, reconoció que existe un procedimiento para llegar a ese fin mas alegó que no todos los que están como no habidos califican. “No quiero adelantarme a decir absolutamente nada pero imagino que hay algunas condiciones para que esto ocurra. Vladimir (Cerrón) está en esta condición porque tiene más de un año fugado”, sentenció.





