A pocas horas de la audiencia prevista para este miércoles 25 de junio a las 11:30 a.m., el expresidente Martín Vizcarra se expresó por X - Twitter cuestionando el pedido de seis meses de prisión preventiva presentado en su contra.

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional evaluará esta medida solicitada por el fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial Lava Jato, en el marco de la investigación por presuntos sobornos en los proyectos regionales Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

LEA TAMBIÉN: Martín Vizcarra podría quedar sin restricciones judiciales antes de su sentencia

En su cuenta oficial de ‘X’, el expresidente señaló: “Este pedido de prisión preventiva no busca justicia, busca silenciarme. Es persecución política. He dado la cara siempre. No me van a callar. Defenderé mi libertad y el derecho de todos a elegir y ser elegidos”.

Con estas palabras, el exmandatario denunció que la medida cautelar tiene motivaciones políticas y rechazó las imputaciones que se le siguen por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011‑2014). La Fiscalía le atribuye la recepción de aproximadamente S/ 2.3 millones en sobornos a cambio de favorecer licitaciones durante su gestión.

La audiencia, que se realizará de manera presencial en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, tiene como objetivo evaluar los riesgos procesales que justifican la restricción de libertad: posible fuga, entorpecimiento de la investigación y peligro para la continuidad del proceso judicial.

Vizcarra, quien enfrenta múltiples investigaciones tras su salida del poder en 2020, ha negado todas las acusaciones y defendido su derecho a la defensa, insistiendo en que su caso forma parte de una estrategia de persecución política. El resultado de la audiencia será decisivo para definir si el expresidente enfrenta prisión preventiva o continúa en libertad bajo otras medidas cautelares.