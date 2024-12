El Poder Judicial anuló la medida de comparecencia con restricciones que había sido impuesta al expresidente Martín Vizcarra en los casos relacionados con Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Mediante un documento, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional eliminó las restricciones impuestas al exmandatario, quien está siendo investigado por los presuntos delitos de cohecho y colusión agravada.

“Por las razones expuestas, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, de conformidad con el artículo 29.2 y el artículo 287.2 del Código Procesal Penal modificado por la Ley 32130 (...) resuelve: Dejar sin efecto la medida de comparecencia con restricciones impuesta al procesado Martín Vizcarra Cornejo a través de resolución N.º 10 de fecha 18 de marzo del 2021″, se lee en el oficio.

Además, el Poder Judicial dispuso la medida de coerción personal de comparecencia simple, obligando al exjefe de Estado a presentarse ante cualquier citación que le realice la autoridad judicial.

“Se le impone la medida de coerción personal de comparecencia simple con la obligación de acudir a todos los llamados que le haga la autoridad judicial, bajo expreso apercibimiento en caso de incumplimiento de imponerse una medida más gravosa, previo requerimiento fiscal”, finaliza la misiva.

Martín Vizcarra no saldrá del país

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que en caso sea condenado por el caso Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua, aceptaría la decisión del Poder Judicial y no buscaría evadir la justicia, ello en referencia a las decisiones que tomaron otros exmandatarios al ser investigados.

“Yo siempre voy a aceptar lo que diga la justicia, siempre. Uno, yo nunca voy a salir de mi país. No me voy a ir. No me voy a poner en una embajada. Yo no me voy a pegar un tir* en la cabeza. Yo voy a afrontar la justicia. Yo soy inocente, pero yo voy a afrontar la justicia, digan lo que digan”, expresó en una entrevista en el podcast ‘Ouke’”, dijo.

