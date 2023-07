Desde el inicio de esta semana y por segundo día consecutivo se registró hoy el reporte de quejas de turistas que no alcanzaron a comprar un boleto para el ingreso al parque arqueológico de Machu Picchu.

Diferentes medios mostraron videos de cientos de personas, entre turistas nacionales e internacionales, apostadas en los exteriores de la boletería ubicada en la plaza del distrito de Aguas Verdes donde se quejaban sobre la adquisición de entradas para la Maravilla del Mundo.

Al respecto, el ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, informó lo siguiente:

1. A partir del día miércoles 26 de julio del presente año, se realizará la venta de boletos en el horario de 5:00 horas a 14:00 horas en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo. Como se recuerda, se dispuso la venta presencial de 1,000 boletos, única y exclusivamente previa presentación de documento de identidad vigente del visitante.

2. Se solicita a los visitantes cumplir los horarios consignados en sus respectivos boletos, ya que no se permitirá ingresar a la Llaqta fuera de los horarios establecidos en los mismos. En caso de no utilizar el boleto en la fecha y horario establecido no habrá derecho a devolución del importe.

3. Asimismo, a través de la plataforma virtual, y en la Casa Garcilaso, de manera presencial, está disponible la venta de boletos para ingresar a la Llaqta a partir del 30 de agosto.

4. Invocamos a los visitantes a tomar las debidas precauciones y no dejarse sorprender por agencias u operadores informales que, pese a tener pleno conocimiento de la capacidad de admisión diaria al monumento y al límite de carga establecido para su conservación, (4,044 visitantes por día), ofrecen boletos de ingreso, cuando ya se encuentran agotados, generando situaciones de malestar que afecta a los visitantes y a la adecuada gestión del Santuario Histórico de Machupicchu.