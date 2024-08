El Poder Judicial evaluará mañana el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, el exabogado de la mandataria, Mateo Castañeda, y otras cuatro personas investigados por el presunto delito de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y otros en el marco del caso ‘Los Waykis en la sombra’.

A un día de esta audiencia, el abogado del hermano de la jefa de Estado, Luis Vivanco, insistió en que no existen pruebas contundentes que demuestren que su cliente pretenda fugarse del país o entorpecer las investigaciones, tal como señala la Fiscalía.

En diálogo con RPP, el abogado recordó que Boluarte tiene casa, familia, trabajo y arraigo económico, por lo que consideró que no hay elementos suficientes como para dictar prisión preventiva en contra de su patrocinado.

“El señor Nicanor Boluarte no ha llevado acabo una conducta que nos haga supone que se va a escapar o que vaya a entorpecer (la pesquisa)”, acotó, tras precisar que el hermano de la presidenta no tiene ningún contacto con testigos y otros coimputados en la presente investigación.

De acuerdo con la hipótesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP), esta presunta red se dedicaba a designar prefectos y subprefectos a nivel nacional para lograr la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del partido Ciudadanos por el Perú, vinculado al hermano de la presidenta.

Boluarte habría solicitado importantes sumas de dinero a los que ocupaban el cargo de prefectos y subprefectos, a quienes además se les exigía recolectar firmas y afiliar a personas a la agrupación política en formación. Todo esto gracias al apoyo de la presidenta, según contó el expersonero legal de Ciudadanos por el Perú, Edwin Ugarte, ante la Fiscalía.

Cuestiona declaración de Víctor Torres

En el requerimiento fiscal se incluyeron los testimonios de varios colaboradores eficaces que dieron aportes sobre el funcionamiento de la organización criminal. Uno de ellos es Víctor Torres Merino, examigo de Nicanor Boluarte y exhombre de confianza de la misma presidenta.

Torres Merino no solo habría detallado el rol que habría cumplido Nicanor Boluarte en la designación de prefectos y subprefectos, sino que también reveló que se habrían realizado contrataciones dentro del Instituto Peruano del Deporte (IPD) a favor de gente allegada a la jefa de Estado.

Respecto a Torres, Vivanco reconoció que entre los hermanos Boluarte y el actual aspirante a colaborador eficaz existió una cercanía de amistad antigua; sin embargo, dijo que le llamaba la atención que este en el pasado declarara una versión contraria a lo que está diciendo ahora.

En ese sentido, aseveró que “estamos frente a indicios que no se van a poder corroborar” y que por más reveladora que sean, “no constituyen un elemento verificable”. Por ello, consideró que la declaración de Torres, al no ser corroborada, no puede ser usada para enviar a la cárcel a su patrocinado.

“Parto de la base que estamos frente a dichos que no han sido corroborados y en la medida que no hay corroboración no pueden ser utilizados como insumo para privar de su libertad a una persona (...) no hay indicios más allá del dicho del señor Torres que lo vincule con la contratación de alguien”, sostuvo.

