Según Luis Galarreta, en Fuerza Popular ven con buenos ojos estos primeros días de gobierno de Dina Boluarte. En esta entrevista, el secretario general de dicho partido analiza la relación que tendrá su agrupación y el Ejecutivo en los próximos meses.

¿Qué opinión tiene de estos primeros días de gobierno de Dina Boluarte?

En general, lo que viene sucediendo es una transición constitucional. Dada la transición evidentemente nosotros señalamos que íbamos a apoyar a la presidenta en lo que sea positivo para el país. Por lo que vemos hasta ahora, la relación de ministros que participan en este gobierno tienen un currículum técnico, en la gran mayoría. Entonces, eso dice algo positivo.

¿Qué es lo que más le ha gustado?

Me ha gustado la última presentación del ministro de economía (Álex Contreras), hablando de un bono agrario. Si bien aún es prematuro, pero creo que los primeros días, con sus errores y defectos, este cambio rápido del premier que me imagino tiene que ver con la premura de haber convocado un gabinete de emergencia, te dice algo. Creo que (Dina Boluarte) en su actuar se está tratando distanciar de lo que venía haciendo el gobierno de Castillo.

¿Y cree que lo está logrando?

Bueno, creo que es bastante prematuro como para saber eso. Intenciones le he visto y lo que nos comentaron nuestros voceros, tanto político como parlamentario, es que ella (Dina Boluarte) tenía la intención de hacer las cosas mejor y liderar esta transición, que esperemos sea la última.

Boluarte nombró premier a Alberto Otárola para ayudar a terminar con la crisis. ¿Cree que lo logrará?

Espero que sí. Hemos tenido diferencias con el premier en el pasado, pero ahorita es un momento de ver donde están todas las coincidencias posibles. Creo que la presencia de Otárola en estos primeros días le ha hecho bien al propio Gobierno por su experiencia política.

Otárola anunció que convocará a las fuerzas políticas al diálogo. ¿Fuerza Popular se reunirá con el premier?

Nosotros somos un partido muy institucional y democrático. Así que si convoca a la bancada, ellos tomarán su decisión. Si convoca al partido, lo haremos. Nosotros hemos sabido, incluso, apoyar a personas bastantes críticas al fujimorismo, como Pedro Cateriano. Entonces, si el señor (Alberto) Otárola nos convoca, por supuesto que estaremos.

Dina Boluarte pidió una tregua para gobernar y superar la crisis interna . Foto: archivo Presidencia

El Gobierno ha pedido que le otorguen una tregua. ¿Desde Fuerza Popular están dispuestos a dársela?

Si va a hacer las cosas bien, por supuesto (se le tiene) que dar la tregua que necesite, porque estos péndulos de odio a los que nos ha acostumbrado un sector deben terminar. Para demostrarle a esa gente que no podemos seguir en esa miseria a la que ellos han llevado al país, hay que dar tregua. Por supuesto que hay que dar una tregua al Gobierno.

¿Su partido respalda esa postura?

Esa es mi opinión. La visión que tiene el partido, la presidenta (Keiko Fujimori) y yo, es la de poder apoyar en todo lo que sea bueno para el país. La tregua debería darse sobre todo para romper este círculo vicioso de la miseria moral que tiene ese sector.

¿Por cuánto tiempo sería esta tregua y qué implica?

La tregua tiene que ver con qué va a ir pidiendo el Gobierno, qué va a ir solicitando. Por ejemplo, hace poco el ministro de Economía pidió ver varios temas y se debatieron en el Pleno. Entonces, creo que por ahí viene la tregua.

¿Quiere decir que desde su bancada se seguirá promoviendo interpelaciones y censuras?

En el tema de las interpelaciones, hay que dejar claro que un rol fundamental es la de fiscalizar. En el caso del Gobierno de (Pedro) Castillo habían muchos motivos para hacer un control de fiscalización muy fuerte y me imagino que la izquierda va a querer cuestionar algunas cosas a los ministros. En el caso nuestro, imagino que los congresistas también lo valorarán así, una tregua también significa, por lo menos, dejar un poco este tema (interpelaciones), pero no debe haber un tiempo específico.

En el tema de las protestas al interior del país, ¿no cree que le ha faltado carácter y manejo político a la presidenta para solucionar el conflicto?

Lamentando la pérdida de vidas humanas, porque hay gente que está indignada y molesta por la falta de atención de los anteriores gobiernos a sus problemas, sí ha habido un manejo como tenía que ser en un momento tan complicado, mas allá de que han cambiado al presidente del Consejo de Ministros. Creo que Dina Boluarte ha formado un gabinete muy rápido y con este grupo de técnicos ha afrontado la situación. Todavía no se ha terminado, pero por lo menos se ha evitado que el tema termine colapsando.

¿Fuerza Popular está abierto a formar parte del gabinete en un futuro cercano?

No creo que ocurra eso, porque, además, no creo que sea el rol de Fuerza Popular en este momento.

¿Por qué lo dice?

Fuerza Popular no necesita llevar una figura política al gabinete ministerial para respaldar algo, si eso está funcionando bien. Además, cuando uno habla de un gabinete de ancha base, no es que deben poner uno de acá y otro de allá. No, lo que se tiene que hacer es buscar nombres como los que se han buscado ahora. Fuerza Popular tiene un rol más importante y lo ha venido haciendo en el Congreso.

Pero si Dina Boluarte los convocara más adelante, ¿no aceptarían?

Si en algún momento la presidenta (Dina) Boluarte va hacia ello (convocarnos al Gabinete), nosotros ya hemos dejado claro que en el caso de los congresistas su rol es ser congresistas y la labor de los demás miembros del partido es apoyar al país y ver otros temas. No creo que esa sea la visión. Nosotros no necesitamos estar en el Gabinete para apoyar al Gobierno. Eso no está en nuestras ideas.