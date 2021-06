El candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó el alto número de impugnaciones realizadas a dicho partido político y dijo que la mayoría de ellos favorecen a su candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales del último 6 de junio.

Minutos antes, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunció indicios de fraude en la mesa durante la segunda vuelta electoral.

“La votación que está en la ONPE más la gran cantidad de impugnaciones, es un tema que hemos denunciado hoy día a Fuerza Popular. Están impugnadas ahí ahora para que no puedan sumarse al conteo, pero la verdad hemos visto que no tiene ningún argumento. Por lo menos en el 80% de las actas impugnadas, tenemos una ventaja”, sostuvo Galarreta en diálogo con Latina.

En esa línea, Galarreta dijo esperar que las actas impugnadas ante el Jurado Nacional de Elecciones favorezcan a la candidatura de Keiko Fujimori.

“La gran mayoría de esas actas favorecían a nuestra candidatura, pero las han observado y eso lo van a ver en el Jurado Electoral Especial”, manifestó.

Agregó que las elecciones presidenciales se deben ganar “dentro del marco legal” y explicó que este no permite que Perú Libre impugne mesas “cuando no tienes argumentos”.

“Una elección se gana dentro del marco legal y el marco legal no te permite que impugnes mesas cuando no tienes argumentos ni que infles votos cuando no tienes personeros, que los miembros de mesa son de un grupo inflen los votos de una candidatura”, dijo.

“Hago un llamado a la ciudadanía, hemos estado en el comando de campaña acumulando algunos ejemplos de las diferentes denuncias que han habido”, señaló.





Horas antes la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, denunció este lunes “indicios de fraude en la mesa” durante la segunda vuelta electoral y le pidió a la ciudadanía denunciar “las irregularidades” que hayan podido apreciar durante los comicios del pasado domingo.

“Han venido ocurriendo una serie de irregularidades que nos preocupan y creemos que es importante evidenciarlo y sobre todo convocar a los ciudadanos para que nos ayuden a saber si existen otras irregularidades más como las que se han ido revelando a lo largo de estos días”, explicó en un pronunciamiento a la prensa.