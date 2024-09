El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, consideró que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no tiene la voluntad política para enfrentar la inseguridad ciudadana y que, en su lugar, prioriza entregar más dinero a Petroperú.

López Aliaga indicó que su gestión está entregando la siguiente semana 600 motocicletas a la Policía Nacional, y que a fin de año serán 4,000 más. Además, que proyecta instalar 100 mil cámaras de seguridad en la capital.

“No es chamba municipal. Pero ante la inacción del Estado, tenemos que hacerlo nosotros, porque es un peligro muy grave”, dijo el burgomaestre, informó Canal N.

Asimismo, el también líder de Renovación Popular indicó que su bancada congresal no aprobará ningún proyecto del Ejecutivo que no destine presupuesto a seguridad ciudadana.

Además, cuestionó que no se haya pedido ayuda internacional ante los incendios forestales que afectan a varias regiones del país y hasta el momento no han podido ser extinguidos.

“La plata para seguridad ciudadana debe ser número uno. La bancada de Renovación Popular va a ir a eso, no vamos a aprobar nada que no vaya a seguridad ciudadana primero. No hay acción. Hay que invertir en seguridad ciudadana, reactivación del país y los incendios forestales. Con un incendio forestal como el que tenemos, debemos pedir ayuda internacional. Es una catástrofe”, agregó.