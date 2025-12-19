Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia de la República. Foto: GEC.
El lunes 22 de diciembre se , Keiko Fujimori, para que se archive el caso Cócteles.

El pedido de la lideresa de Fuerza Popular se basa en la sentencia reciente del Tribunal Constitucional, que anuló la acusación fiscal y el proceso abierto por presuntos aportes ilícitos a sus campañas presidenciales de los años 2011 y 2016. La defensa busca que se declare el sobreseimiento de manera inmediata.

La abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, declaró el viernes que esperan una aplicación inmediata del fallo constitucional y el cierre definitivo del proceso.

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, reiteró su posición en defensa de la acusación, subrayando que el caso aún amerita investigación judicial.

