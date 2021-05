La candidata a la presidencia Keiko Fujimori (Fuerza Popular), señaló este jueves que hay un intento de suavizar y maquillar a su contendor Pedro Castillo (Perú Libre), tras la firma de un acuerdo realizado en la víspera con la excandidata a la presidencia de Juntos por el Perú (JPP), Verónika Mendoza.

“Lo que hay es un intento de maquillaje y una estrategia de tratar de suavizar la imagen del señor Pedro Castillo”, afirmó la candidata quien se encontraba camino a Morropón, en el norte del país.

Recordó que en la primera vuelta electoral uno de los más grandes críticos de Mendoza era Castillo, quien la tildaba de farsante y oportunista. “Ahora vemos que todo ellos se unen”, dijo.

De igual manera, consideró que Vladimir Cerón, Pedro Castillo y Verónika Mendoza “son lo mismo”.

“Lo que pido es que pregunten al señor Pedro Castillo: ya basta de mecidas, aquí lo que el pueblo peruano quiere son los debates”, sostuvo.

Ataques previos

Como se recuerda, tras la primera vuelta electoral del domingo 11 de abril, Mendoza atacó a Pedro Castillo. Así, tras los resultados de la ONPE -en donde colocaban a Castillo en primer lugar de votaciones- Mendoza pidió garantías para que “no agachará la cabeza” ante la Confiep.

“Yo no olvido la traición de Ollanta Humala, que igual al señor Castillo, muy envalentonado decía ‘nueva Constitución y nacionalización de los recursos’; y a la hora de la hora, ¿qué pasó?, se arrodilló ante la Confiep. Yo quiero garantías también de que el señor Pedro Castillo no va agachar la cabeza ante la Confiep, como lo hizo Ollanta Humala. Y ahí vamos a estar para que se avance en una nueva Constitución”, sostuvo en aquella oportunidad en radio Exitosa.

En tanto, previo al primer debate electoral, Castillo también atacaba en Mendoza. Así, el candidato presidencial la calificó como “oportunista” pues solo “aparece” en tiempos electorales.

“Una cosa son los enemigos, otra los oportunistas y otra el pueblo. Una cosa es un partido, otra es moverse con cálculo político y otra es aparecer de campaña en campaña, de elección en elección, y otra es proponer, desde las calles y desde sus luchas, al pueblo los cambios que el país necesita”, afirmó en ese entonces en el programa ‘Agenda Política’.

De igual manera, Pedro Castillo afirmaba que a diferencia de las iniciativas que plantea la candidata Verónika Mendoza, sus propuestas se han “gestado en las calles” y no con “gente desde un pupitre”.

“No me importan las opiniones de gente que no conoce la realidad del país, de gente que agarra un tintero, una pluma y desde un pupitre cree que el Perú se diseña así, yo no necesito disfrazarme de paisano para llevarle una propuesta a mis hermanos, yo soy chacrero, soy rondero, soy agricultor y soy maestro a mucha honra”, afirmó en ese momento.