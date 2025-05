El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, se pronunció en contra de una eventual vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Esto, a raíz de las declaraciones del médico cirujano Mario Cabani, quien confirmó que la jefa de Estado se sometió a cuatro cirugías estéticas en su clínica en el año 2023.

En diálogo con RPP, aseguró que durante los días en los que Boluarte se realizó las operaciones y el proceso de convalecencia, esta no estuvo en ningún momento incapacitada para ejercer sus funciones, tal como se señaló.

Es más, dijo que, incluso, la mandataria se encontraba en condiciones de firmar decretos supremos.

“O sea, nunca hubo, como se ha dicho, estas historias que se han generado de que ella no estuvo a cargo del Gobierno, que no estuvo a cargo del país y que abandonó (sus funciones). Todo esto, realmente, nos suena a historias para poder desestabilizar el Gobierno. No estuvo incapacitada”, indicó el último martes.

Respecto a los rumores sobre la presentación de una nueva moción de vacancia contra Boluarte por estos hechos, Castro se mostró en contra de dicho escenario al advertir que solo traería inestabilidad.

“Hablar de una vacancia en estos momentos es poner al Perú nuevamente en una inestabilidad. Pero son las mismas bancadas que en algún momento se han opuesto también a apoyar al Gobierno, por ejemplo, con la ley de terrorismo urbano o las que aprobaron la ampliación del Reinfo”, cuestionó.

“LOS MINISTROS NO SOMOS LOS ESCUDEROS”

En otro momento, el titular del Ambiente negó que el Gabinete Ministerial se haya prestado para respaldar una supuesta “mentira” de la presidenta sobre las cirugías a las que se sometió.

“Los ministros no somos los escuderos. Los ministros nos dedicamos a trabajar cada uno en sus carteras”, aseveró.

“Nosotros creemos en la presidenta y en su liderazgo”, añadió finalmente.