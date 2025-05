El abogado penalista Humberto Abanto indicó que si la presidenta Dina Boluarte cometió algún delito, deberá someterse a las investigaciones correspondientes. Esto lo dijo en referencia a las declaraciones del médico Mario Cabani y las operaciones de la mandataria.

En el programa “Cuentas Claras” de Canal N, indicó que no ve delito alguno en este caso, pero si una situación que debe esclarecerse.

“Yo no veo delitos. Tampoco veo causales de vacancia desde el artículo 113 de la Constitución. Veo un conjunto de hechos que tienen que ser explicados en detalle. Creo que el señor Cabani habla de cuatro operaciones, tres estéticas y una funcional. Por lo tanto, ahí hay un tema que tendría que explicarnos qué significa. Sí creo que la presidenta, cuando termine su mandato, es decir, el 28 de julio de 206, que no está muy lejano, tendrá que dar las explicaciones que correspondan”, precisó el letrado.

Asimismo, indicó que los mandatarios no pueden ser acusados en su periodo de gobierno, salvo cuatro causas establecidas en la Constitución.

“El problema es uno, y está en la Constitución. Cualquier presidente no puede ser acusado durante su mandato más que por cuatro razones. Una de ellas es delito, traición a la patria. Las otras tres son infracciones de la constitución. Ninguna de ellas calza. Lamentablemente nos gusta o no nos gusta la elección del constituyente, fue proteger al presidente con una inmunidad absoluta, de la que me imagino quedará más clara con el fallo que va a dictar el Tribunal Constitucional en poco tiempo”, mencionó.

LEA TAMBIÉN: Gobierno suspenderá actividad minera en Pataz y aplicará toque de queda

La presidenta debe someterse a investigaciones

En tanto, el abogado Carlos Rivera de IDL, quien también estuvo en el debate en el programa de Canal N, indicó que la presidenta ha mentido, y por lo tanto este caso tiene una relevancia penal.

“Por lo menos hay un dato. que me parece el testimonio de Cabani lo verifica. Boluarte ha mentido y ha mentido groseramente en realidad ¿Eso qué determina? Si esa declaración ha sido hecha en actos formales. Comienzo con ese dato, que me parece que sí tiene una relevancia penal, pero más allá de si son estéticas o funcionales, en realidad me parece el hecho relevante que es sobre lo cual se está discutiendo, es si es que la presidenta estuvo o no incapacitada para gobernar un tiempo determinado, o temporalmente”, indicó el letrado.

Además, precisó que, desde su punto de vista, se podría hacer un juicio a la presidenta.

“El dato que lanza Cavani es que ella sí estuvo incapacitada. Y no por un par de minutos, sino por un tiempo más o menos considerable. Ese asunto sí creo que plantea un tema de carácter constitucional importante ¿Se podría hacer un juicio a la presidenta por una situación de esa naturaleza? Desde mi punto de vista, sí”, puntualizó.