El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, criticó duramente la decisión del Ejecutivo de declarar toque de queda en la zona tras la masacre de 13 personas ocurrida recientemente, al considerar que se trata de una medida sin estrategia de fondo. Además, reveló que ha recibido amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales, pero aseguró que no dejará de expresarse públicamente.

“No hay respuesta, solo es salir del apuro. Declarar un toque de queda es no tener un plan de acción contra el crimen organizado y las bandas delincuenciales, que yo llamo terroristas” , afirmó el alcalde, en el programa Cuentas Claras de Canal N,.

Ello, tras participar en una reunión en Palacio de Gobierno, en la que –asegura– no fue incluido en la conferencia que brindó la presidenta Dina Boluarte, ni informado previamente sobre la medida anunciada.

Mariño, que llegó a Lima originalmente para tratar temas de infraestructura vial, sostuvo que el Ejecutivo ha actuado de forma reactiva y sin una estrategia integral. “Nosotros íbamos a tocar la problemática de la carretera nacional 10C, pero los hechos de violencia nos obligaron a priorizar la seguridad. Pedimos que se investigue a todos, incluso a mí, a la Policía, a mineros ilegales, medianos y grandes. Que se sepa quién está detrás de estos crímenes”, señaló.

Críticas al Ejecutivo y falta de resultados

El alcalde señaló que el estado de emergencia ya implementado en la región “no ha funcionado” y citó como prueba la masacre en Pataz y el reciente asalto a la minera Caravelí el pasado 3 de mayo, donde unas 50 personas fueron tomadas como rehenes.

Presidenta Dina Boluarte sostuvo que el Ministerio Público liberó a "Cuchillo", el criminal que estaría detrás del asesinato de 13 trabajadores de Poderosa, en Pataz. Foto: Paloma Del Solar. @photo.gec

“Siento que no tienen un plan de acción. Esto es como el estado de emergencia: un papel firmado sin resultados”, declaró.

Mariño también cuestionó la actitud del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, a quien calificó de “indolente”. “Estoy seguro de que si sus familiares hubieran sido los secuestrados, habría actuado inmediatamente”, dijo.

Amenazas, pedidos de seguridad y llamados al Congreso

El alcalde reveló que ha sido amenazado de muerte por parte de criminales, pero que no teme por su vida. “Me han dicho que me van a asesinar con balas en la nuca. Si eso sucede, el responsable será el Gobierno central por no actuar frente a la criminalidad. No tengo miedo, seguiré levantando la voz” , afirmó.

Aunque pidió que se refuerce la seguridad para la población, dijo que no pedirá protección personal: “Siento que Dios me está cuidando”.

Finalmente, Mariño exhortó al Ministerio del Interior y al Congreso a definir una respuesta contundente contra las organizaciones criminales. “Las municipalidades y gobiernos regionales no tenemos competencias para enfrentar bandas con armas de guerra. Eso le corresponde al Ejecutivo. A estos delincuentes hay que darles dos caminos: cadena perpetua o pena de muerte”, enfatizó.