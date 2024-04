Pese a que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, no descartó que se tomen acciones contra el jefe de la dirección de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), el coronel PNP Harvey Colchado, luego de que personal de su división usara un ariete para ingresar a la fuerza a la casa de Dina Boluarte, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, descartó un posible cambio del oficial.

Precisó que el movimiento de persona en la Policía lo realiza la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, de acuerdo a una evacuación al personal policial.

“Sobre el particular, no tenemos ningún pedido, no hay pedido de nadie, nadie puede pedir un cambio, sería tráfico de influencias; el único pedido que hay es el de la fiscal para que trabaje en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder”, refirió.

Zanabria dijo también que no se ha pedido ningún informe de operaciones sobre el allanamiento realizado en la vivienda de la mandataria y en Palacio de Gobierno, en cumplimiento de una orden judicial.

“No tengo por qué pedir informe, no se le ha pedido ningún informe”, aseveró a RPP desde el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

El jefe de la Policía, asimismo, negó que se hubiera inició una investigación disciplinaria contra Colchado por esta intervención, e indicó que las versiones en ese sentido son suposiciones.

“No me han dado cuenta el inspector de ninguna investigación que se esté desarrollando, no creo que tampoco que haya porque es un hecho importante, me darían cuenta inmediatamente”, aseveró.

Asimismo, refirió que durante la reunión que sostuvo con la mandataria en la víspera no se trató sobre la actuación de la Diviac, sino sobre su preocupación por su seguridad, la seguridad de su familia y la incomodidad que causa en sus vecinos la presencia de periodistas y manifestantes frente a su domicilio.

“No se tocó nada sobre allanamiento, no tenemos nada que ver con el allanamiento, que ha sido motivado por una carpeta fiscal llevada en la sede la fiscalía de la Nación”, afirmó.

Posibles medidas legales

el abogado del coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Stefano Miranda, aseguró que no hay justificación para abrirle proceso disciplinario a su cliente, y mucho menos removerlo de su cargo por participar en esta diligencia.

“No hay elementos para iniciar una investigación disciplinaria en contra del coronel, no lo hay. Si se da, sería un acto nulo, porque se estaría abusando y habría un exceso en el ejercicio del mando (del comandante general de la PNP)”, enfatizó a Canal N.

En ese sentido, precisó que para iniciar una acción administrativa en contra de su cliente, este debió haber incurrido en una conducta atípica grave, situación que, a su juicio, no se advierte.

“Adicional a eso, él (Harvey Colchado) ha cumplido con su trabajo de brindar seguridad al fiscal adjunto supremo, por una orden de allanamiento confirmada y autorizada por un juez supremo de investigación preparatoria (...) el fiscal de la Nación solicita que la Diviac realice el apoyo de fuerza a este operativo, que ha sido autorizado por el juez. Mi cliente no tiene otra opción más que cumplir la orden lícita y motivada”, acotó.

Sobre la decisión de romper la puerta de la vivienda de Boluarte, Miranda recordó que el hijo de la mandataria señaló que le habían señalado, por teléfono, que no atendiera a los fiscales y policías hasta que no estén presentes los abogados.

Frente a las críticas del Ejecutivo y las amenazas de remoción de Colchado, Miranda dijo que están preparados para tomar medidas legales y acciones constitucionales, para defender los derechos de su cliente.

Además, cuestionó la posible reasignación del coronel a otro puesto, al argumentar que cualquier resolución ministerial que ordene dicha medida debe ser debidamente motivada, según la Ley de Procedimientos Administrativos.

Por último, enfatizó la importancia de la rendición de cuentas en la función pública y criticó la presión hacia la cúpula policial, así como la falta de regulación que proteja al Comandante General de la PNP de remociones arbitrarias.

