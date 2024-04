Para el ministro del ministro del Interior, Víctor Torres, la criminalidad en el país “ha disminuido” y es “un tema de percepción”, el que esta haya aumentado si se compara con otras naciones de la región.

“En comparación al año 23, con relación al 24 las estadísticas indican que la criminalidad han descendido un tanto, considerablemente diría yo. Acá nosotros vemos un tema de percepción”, señaló en Panorama.

Incluso, Torres dijo que personalmente se felicita a sí mismo por los avances en la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“Este es un tema de 20, 30 años. En cuatro meses no se va a resolver. Para trabajarlo bien uno necesita de un año o dos para amenguar bastante. Sin embargo yo, que no debo ser el indicado, me felicito por haber llevado nuevamente a la Policía Nacional el tema de la investigación, que en 19 años estuvo fuera y lo maneja otras entidades que han llevado al país a la zozobra”, señaló.

“Ahora la Policía tiene acceso a la investigación, tiene que fortalecer ese tema y trabajar en conjunto con los señores fiscales para que los delincuentes no estén en las calles libremente y otros temas más con el general Zanabria, con mi jefe, el señor premier, y la señora presidenta de la república”, agregó.

Sostuvo que los medios de comunicación “no colaboran mucho” al momento de informar a la población y privilegian noticias sobre la delincuencia.

“No entiendo cómo oficiales en retiro salen a criticar las acciones de uno. Tampoco entiendo cómo persona que han pasado y han estado un mes en el despacho del Ministerio del Interior y no conocen nada de seguridad ciudadana, salen a criticar a uno que ha tenido 40 años”, observó.

Evaluarán caso Colchado

El ministro del Interior, Víctor Torres, indicó que en los próximos días se evaluará la situación del general PNP Harvey Colchado, jefe de la Diviac, por el allanamiento a la vivienda de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Señaló que se le ha solicitado un informe detallado a Colchado respecto al operativo de intervención fiscal en la vivienda de la mandataria. “De acuerdo a ello se va a evaluar la situación”, anotó.

Añadió que el supo del allanamiento cuando ya se estaba produciendo, pues los fiscales trabajan en absoluta reserva con el personal de la Diviac. “Cuando estaban en el lugar (la Diviac) supimos de esas acciones execrables”, acotó.

No obstante, al ser consultado si es que relevará a Colchado de su puesto como jefe de la Diviac, el ministro del Interior, sostuvo que los recursos humanos de la PNP son de exclusivo manejo de la propia PNP. “Por ley es competencia del comandante General de la PNP y del director de Recursos Humanos de la PNP, y me dan cuenta a mi”, refirió.