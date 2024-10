El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, expresó hoy que el Poder Judicial no avala ni protege a ningún juez que, indebidamente, libere a delincuentes, y que, por el contrario, exigirá que sean sancionados.

“La Sala Plena (de la Corte Suprema de Justicia) lo ha ratificado así, nosotros no avalamos ni protegemos a ningún juez que, indebidamente, libere delincuentes, no tienen nuestro respaldo, es más exigiremos que sean sancionados, el Poder Judicial no avala a ningún juez que comete irregularidades”, remarcó.

La autoridad judicial también se pronunció para que se apruebe una ley que permita respaldar a los policías cuando se enfrenten a delincuentes armados.

“Debe haber una ley que permita respaldar a la Policía Nacional del Perú (PNP) en sus intervenciones cuando se enfrente a delincuentes que usen armas de fuego y explosivos”, enfatizó.

Por otro lado, en su discurso de inauguración de la Unidad de Flagrancia del Cusco, una de las más grandes del país, Arévalo Vela demandó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, mayor apoyo para la lucha contra la delincuencia, sobre todo, para la Policía Nacional.

Un pedido similar hizo a la nueva fiscal de la nación, Delia Espinoza, a quien le solicitó brindarles apoyo a sus fiscales, así como mayor compromiso del Ministerio Público en los distritos judiciales donde se ha implementado unidades de flagrancia.

De igual modo, exhortó nuevamente al Congreso de la República a aprobar la Ley que crea el Sistema Nacional Especializado de Flagrancia Delictiva para que las instituciones del sistema de justicia trabajen con más compromiso y mayores recursos en la persecución del delito.

MÁS DE 6,000 CONDENADOS

Con este local inaugurado, suman 13 instalados en diferentes cortes superiores: La Libertad (2), Lima Sur, Lima Centro, Callao, Lima Norte, Lima Este, Sullana, El Santa, Arequipa, Lambayeque y Tacna.

Arévalo Vela informó que próximamente serán inauguradas unidades en Ica, Piura, Tumbes, así como en Puente Piedra-Ventanilla y San Martín de Porres (ambas en Lima), con lo cual sumarán 18 unidades.

Las unidades de flagrancia demuestran su eficiencia al tener hasta el momento resueltos el 86 % de los casos que ingresaron. Es decir, de un total de 7365 casos ingresados a las 12 unidades de flagrancia implementadas hasta el momento, 6477 fueron resueltos con sentencia condenatoria, lo cual refleja un alto nivel de eficacia del sistema para hacer frente a la delincuencia.