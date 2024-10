El congresista de Acción Popular, Ilich López es acusado de presuntamente haber utilizado un testaferro para la creación de una empresa, según un reportaje de Cuarto Poder.

“Yo denuncio públicamente al congresista, porque me estafó, me engañó, me utilizó prácticamente en sus negocios que él tenía en su universidad”, se escucha decir al testigo en la denuncia periodística.

Raúl Hurtado sostuvo que si bien en papeles es el gerente general de la empresa de seguridad C.E.& G Sociedad Comerciales, en realidad el propietario es el legislador López. Esta empresa habría prestado servicios a la Universidad Peruana de Los Andes de Huancayo.

“Que él era el que manejaba todo, que él era el verdadero dueño de la empresa. Yo era su testaferro”, continuó.

De acuerdo al testimonio de Hurtado, en el 2018 la Sunat detectó facturaciones extrañas, maniobras tributarias fraudulentas en agravio del Estado, por lo que abrió un proceso judicial contra la empresa.

Al respecto, el parlamentario negó haber cometido alguna acción que lo involucre en algún delito.

“Yo niego tajantemente cualquier documentación, audio, que pueda haberse dado en este material y haciendo ver cualquier acción en contra de la ley”, sostuvo el congresista.

