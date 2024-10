Esta situación afecta directamente al bolsillo de los peruanos. Especialmente de aquellos que tienen que sumarse a una paralización -ya sea por decisión u obligación- y que con un solo día de hacer alto a sus actividades, podrían estar perdiendo millones de soles. Pero, ¿qué sectores pierden más?

La reciente paralización de los transportistas en Lima Metropolitana y Callao podría tener un impacto económico devastador, con pérdidas que superarían los S/ 230 millones diarios, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP); teniendo en consideración el porcentaje de usuarios que abordan combis, cousters y buses, así como la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) y el ingreso promedio diario de los trabajadores.

“Si parara toda la economía por un día, estaríamos hablando de una pérdida de S/ 2,500 millones, en base al cálculo del PBI. Evidentemente no todos los sectores paran en una movilización”, sostuvo Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

En ese marco, considera que los sectores más afectados durante un día de paro son, además del transporte urbano, el transporte interprovincial y de carga, el sector comercio en general, el turismo, y los centros comerciales y mercados. Este último, podría generar un aumento de precios.

Pérdida por sectores

Transporte interprovincial: se estima que la pérdida, por un solo día de paralización en sus actividades, ascienda a los S/ 50 millones . Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, señaló que son 10 mil unidades que realizan viajes interprovinciales que se ven afectadas.

se estima que la pérdida, por un solo día de paralización en sus actividades, ascienda a los . Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, señaló que son 10 mil unidades que realizan viajes interprovinciales que se ven afectadas. Comercio en Gamarra: un día de cierre del Emporio Comercial de Gamarra se traduce en la pérdida de más de S/ 20 millones en facturación, según Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú.

un día de cierre del Emporio Comercial de Gamarra se traduce en la pérdida de más de en facturación, según Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú. Comercio en Mesa Redonda: un día de paro afecta directamente a todos los comerciantes formales de este emporio, señala Román Nazario, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda. En cuanto a la pérdida económica, un día de paralización genera la pérdida de $18 millones (más de S/ 67 mil al tipo de cambio).

un día de paro afecta directamente a todos los comerciantes formales de este emporio, señala Román Nazario, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda. En cuanto a la pérdida económica, un día de paralización genera la pérdida de Centros Comerciales: José Antonio Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), informó que la pérdida, si la paralización es total a nivel nacional, sería de S/ 100 millones diarios que afectaría a los centros comerciales de todo el país.

José Antonio Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), informó que la pérdida, si la paralización es total a nivel nacional, sería de diarios que afectaría a los centros comerciales de todo el país. Hoteles y Restaurantes: no trabajar un día, por motivo de una paralización nacional, implicaría la pérdida aproximadamente $10 millones diarios (más S/ 37 millones al tipo de cambio) , si el paro es a nivel nacional. Si solo se desarrolla en Lima, sería un 20% o 30% del monto antes mencionado, señala Blanca Chávez, past president de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y afines (Ahora Perú).

no trabajar un día, por motivo de una paralización nacional, implicaría la pérdida aproximadamente , si el paro es a nivel nacional. Si solo se desarrolla en Lima, sería un del monto antes mencionado, señala Blanca Chávez, past president de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y afines (Ahora Perú). Turismo: un día de paro podría generar la pérdida de más de S/ 7 millones diarios, según la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit).

Fernando Calmell del Solar, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, consideró que hay tres elementos que golpean al sector que representa: el aumento del costo de vida, las extorsiones y las paralizaciones de diversos sectores.

“Estos paros nos afectan más que las extorsiones porque la gente no sale a comprar. No podemos vender. Los trabajadores tampoco pueden ir a sus oficinas y se paralizan los negocios, las ventas. Y todo esto, sumado al aumento de la delincuencia, imagínese, si no podemos trabajar no podemos ni pagarle a los que nos extorsionan, paradójicamente”, dijo a Gestión.

