En ese sentido, la Municipalidad de Lima, a través de un comunicado, expresó que la Ley N.° 31980 “no plantea modificar ni reducir los rubros comerciales que ya funcionan en esta parte de la ciudad” y garantizó que la venta de piñatas, juguetes, peluches y calzado, entre otros comercios, no se paralizarán.

Por otro lado, sobre la Ordenanza Municipal N°2195, Juan Pablo El Sous, coordinador general de la Subgerencia de Autorizaciones de Prolima, tan solo señaló que vienen revisando la ordenanza para “flexibilizar los giros compatibles en el Centro Histórico”.

En respuesta a este comunicado, Román Nazario, presidente de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, señaló a Gestión que, a través de la Ley 31980 y la Ordenanza Municipal 2195, las autoridades sí limitan las actividades económicas que hoy en día operan. Incluso destaca que los emprendedores podrían ser los más afectados con estas medidas.

“Nos hemos visto sorprendidos por las declaraciones del gerente de Prolima. Bien saben que la ordenanza limita y excluye las actividades que venimos realizando. Esto no permite que los comerciantes puedan trabajar, como ha sido durante los últimos 40 años. Se restringe la venta al por mayor, se restringe el traslado de mercancía y estacionamiento. Este marco legal no permite que las autoridades puedan seguir fomentando la actividad económica y en el momento que lleguen las renovaciones de licencia, o se quiera abrir un nuevo local, los comerciantes se va a encontrar con esas trabas porque no vamos a poder tener una autorización para desarrollar nuestras actividades comerciales correctamente. Eso va a generar informalidad. Esto no lo han entendido las autoridades”, consideró.

Asimismo, Román Nazario sostiene que la vigencia de esta ley, así como de la ordenanza antes mencionada, puede hacer que cambie todas las actividades que se realizan en el emporio comercial.

“Un ejemplo son los estibadores, que son más de 500 personas y para quienes no se ha hecho un plan de reubicación. También podría generarse una devaluación de los locales, al no poder ser utilizados en los giros que normalmente se utilizan”, comentó.

Otro punto importante, que destaca el representante de los empresarios de Mesa Redonda, es que la prohibición de algunas actividades comerciales -como la vente de productos al por mayor- podría tener un efecto rebote, ya que afectaría a los emprendedores que se abastecen de productos en este emporio comercial y que luego son vendidos en redes sociales.

“Mesa Redonda es un mercado al por mayor, a donde se proveen los comerciantes de todo el país. Los emprendedores que trabajan en redes sociales, por ejemplo. Así como los que trabajan en campañas como día de la madre, navidad, entre otras. Todos ellos serían afectados”, agregó.

Finalmente, Román Nazario exhortó a las autoridades municipales de la capital a modificar la ordenanza, además de otorgarles un plazo razonable para subsanar cualquier observación.

“Le pedimos a la Municipalidad de Lima que modifique la ordenanza, para que se permita los usos que se vienen desarrollando ahora. Si hay cosas que regularizar, que nos den las facilidades. No estamos contra el Plan Maestro para recuperar Lima”, puntualizó.

¿Qué dice la Ordenanza Municipal 2195?

El Reglamento Único de Administración del Centro Histórico de Lima, cita en el Capítulo V, artículo 44.7, inciso “e”, que “está prohibido en los centros comerciales y galerías comerciales [...] negocios dedicados a la venta al por mayor”.