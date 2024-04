Ayer, el premier Gustavo Adrianzén no descartó que se tomen acciones contra el jefe de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Harvey Colchado, luego de que este haya ordenado el derribo de la puerta de la casa de la presidenta Dina Boluarte, ubicado en el distrito de Surquillo, en medio del operativo de allanamiento e incautación en el marco del caso Rolex.

“No estoy en condiciones de descartarlo, porque no es un tema que yo haya tratado”, dijo en diálogo con la prensa, tras calificar dicha medida como un exceso.

“No se imaginan el daño profundo que le causa a la imagen Perú este tipo de cosas. No es común, que en los países ocurra, que vayan y la revienten la puerta a la casa de la presidenta. Por ese simple hecho, yo creo que resulta desproporcional la medida que se adoptó. Creo que pudieron haber seguido tocando la puerta, que pudieron haber esperado un poco más. ¿Qué se dijo desde adentro? necesitamos esperar que venga el abogado. No esperaron ni siquiera 10 minutos, eso me parece un exceso”, cuestionó.

Al respecto, el abogado del coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Stefano Miranda, aseguró que no hay justificación para abrirle proceso disciplinario a su cliente, y mucho menos removerlo de su cargo por participar en esta diligencia.

“No hay elementos para iniciar una investigación disciplinaria en contra del coronel, no lo hay. Si se da, sería un acto nulo, porque se estaría abusando y habría un exceso en el ejercicio del mando (del comandante general de la PNP)”, enfatizó a Canal N.

En ese sentido, precisó que para iniciar una acción administrativa en contra de su cliente, este debió haber incurrido en una conducta atípica grave, situación que, a su juicio, no se advierte.

“Adicional a eso, él (Harvey Colchado) ha cumplido con su trabajo de brindar seguridad al fiscal adjunto supremo, por una orden de allanamiento confirmada y autorizada por un juez supremo de investigación preparatoria (...) el fiscal de la Nación solicita que la Diviac realice el apoyo de fuerza a este operativo, que ha sido autorizado por el juez. Mi cliente no tiene otra opción más que cumplir la orden lícita y motivada”, acotó.

Sobre la decisión de romper la puerta de la vivienda de Boluarte, Miranda recordó que el hijo de la mandataria señaló que le habían señalado, por teléfono, que no atendiera a los fiscales y policías hasta que no estén presentes los abogados.

“Si nosotros sabemos que la diligencia de allanamiento tiene la misión de asegurar cualquier elemento de convicción, como ha sido así porque se ha encontrado los documentos de ese reloj Rolex, entonces, está justificado que se haya entrado e ingresado de esa forma legítima”, sostuvo.

Tomarán medidas legales

Frente a las críticas del Ejecutivo y las amenazas de remoción de Colchado, Miranda dijo que están preparados para tomar medidas legales y acciones constitucionales, para defender los derechos de su cliente.

Además, cuestionó la posible reasignación del coronel a otro puesto, al argumentar que cualquier resolución ministerial que ordene dicha medida debe ser debidamente motivada, según la Ley de Procedimientos Administrativos.

Por último, enfatizó la importancia de la rendición de cuentas en la función pública y criticó la presión hacia la cúpula policial, así como la falta de regulación que proteja al Comandante General de la PNP de remociones arbitrarias.

