El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, dijo sobre el caso de los relojes Rolex que no tiene “por qué dudar” de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, en una entrevista a la CNN.

Asimismo, mencionó que “nunca los había visto”.

“He respondido siempre sobre cosas que sé, que me constan. En este tema en particular, de que se hable de los relojes, si son uno, tres, doce, quince, a mí no me consta. Me preguntaron si yo había visto los relojes y yo les dije que no, que nos lo había visto, que nunca los había visto”, señaló.

“Me hablaron de una pulsera también que la vi en los medios, pero yo no lo he visto, a mí no me consta su existencia. Aunque para muchos parezca inverosímil, yo con la presidenta nunca hemos tratado este tema de manera personal y directa, lo que he escuchado yo de estos asuntos fue lo que ella misma me dijo: todo lo que yo tengo es fruto de mi trabajo. Yo no tengo por qué dudar que así sea, pero nunca me ha dado el detalle de si son uno o tres, o si existen al final los relojes”, agregó.

El jefe del Gabinete Ministerial fue enfático en señalar que no se referirá a ese tema, y que, por lo demás, “está ahora en la Fiscalía y tiene carácter reservado”.

Sobre presunto enriquecimiento

Por otro lado, el titular de la PCM cuestionó el presunto enriquecimiento ilícito por el cual la Fiscalía se encuentra investigando a la mandataria en este caso.

“Lo cuestiono de manera muy directa porque, en el año 2022, la Contraloría General de la República hizo un examen de control sobre los ingresos de la señora presidenta. Y en el año 2022, no apareció ningún desbalance patrimonial, dicho por la CGR”, indicó.

“Ocurre que entre el 2022 y el 2024 se produce este enriquecimiento. Pregunto: ¿no estamos hablando de una persona que primero fue ministra, luego jefa de Estado? ¿No se podría entender que el incremento de su patrimonio está justificado así?”, remarcó.

Adrianzén explicó que, para que “el presunto enriquecimiento ilícito se tenga que dar en el Perú”, significa que, “abusando de la posición de poder, desde un cargo de gobierno”, se influye sobre una persona para que te enriquezca indebidamente.

Dina Boluarte responde a la Fiscalía

La presidenta Boluarte llegó este viernes al Ministerio Público para responder por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con información del Ministerio Público, el propio Fiscal de la Nación Juan Carlos Villena es quien toma las declaraciones de la mandataria.