El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, exhortó al Congreso de la República a que apruebe “lo más pronto posible” el proyecto de ley sobre terrorismo urbano, presentado en el marco de la lucha contra la delincuencia, extorsiones y crimen organizado.

“Una exhortación fraterna al Congreso para que acelere y apruebe lo más pronto posible, teniendo en cuenta la iniciativa del Poder Ejecutivo que reconoce y tipifica el terrorismo urbano, pues a las cosas hay que llamarlas por su nombre, no usemos una palabra para dorar el problema”, destacó.

Esta invocación del Gobierno se da pese a que el gremio de transportistas de Lima y Callao que acató un paro durante 48 horas, y que anunció la posibilidad de un paro nacional, exigió al Parlamento el rechazo de esta iniciativa legislativa, así como la derogatoria del proyecto de ley 32108, sobre crimen organizado.

Sin embargo, en declaraciones a TV Perú hace algunos días durante una visita a Jaén, el premier Adrianzén criticó que la motivación detrás de las protestas sea la derogación de esta última norma mencionada que, según comentó, es un tema político y diferente a las razones iniciales.

“Un paro nacional que ahora tiene como principal reivindicación un contenido absolutamente político, la derogación de la ley 32108 y eso no está en manos del Poder Ejecutivo. Por favor, nosotros no podemos derogar esa norma”, señaló.

No obstante, cabe destacar que en el último pleno del Congreso, la representación nacional no llegó a un acuerdo sobre la aprobación o modificación de dicho proyecto de ley. Además que no hubo un debate sobre la iniciativa que plantea tipificar el término “terrorismo urbano” en el Código Penal.

Hace algunos días el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Isaac Mita, encargado de la presentación del dictamen, conversó con Gestión acerca del consenso que existe en el Legislativo para sacar adelante el proyecto.

El parlamentario mencionó a este diario que la propuesta enfrenta dificultades, ya que el concepto de terrorismo urbano no está bien definido en la legislación actual y que, además, se está discutiendo con otras bancadas.

“No solo se trata de aceptar una propuesta, es importante recoger las opiniones de especialistas y también las opiniones de la ciudadanía, como también escuchar a los congresistas. Lo más pronto que podamos presentaremos el dictamen sustitutorio de este proyecto para que pueda debatirse en el Pleno”, dijo.