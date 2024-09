El premier Gustavo Adrianzén hizo un llamado urgente para detener la quema de pastizales, principal factor de los incendios forestales que se están suscitando a nivel nacional.

“Todos los incendios que se están produciendo a nivel nacional tienen origen humano”, sostuvo. Además, informó que se ha registrado incendios en casi todas las regiones del país.

Comentó que en la Amazonía, la situación ha mejorado gracias a las lluvias que han ayudado a extinguir los incendios en Madre de Dios; no obstante, otras regiones continúan gravemente afectadas.

Adrianzén señaló que la capacidad de respuesta es limitada. A pesar de los esfuerzos del Ejército, la Policía y los Bomberos para contener el fuego, las condiciones geográficas y climáticas en áreas como Amazonas han dificultado el uso eficiente de aeronaves en la lucha contra los incendios.

Declaratoria de emergencia y cooperación internacional

Aunque seis regiones afectadas han solicitado la declaración del estado de emergencia, Adrianzén no cree que la situación lo amerite por ahora. “En este momento, no contamos con motivos lo suficientemente graves para justificar una declaratoria de emergencia, aunque no descartamos esa opción”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Incendios Forestales destruyen rutas de acceso a miradores en Amazonas

El Perú ha recibido solicitudes de asistencia internacional, como la de Paraguay; sin embargo, las autoridades han dado prioridad a la atención de la emergencia dentro del país debido a los incendios locales. “La cooperación regional es fundamental, ya que otros países, como Brasil, Ecuador y Bolivia, también están lidiando con incendios similares”, mencionó el ministro.

