El jefe de plan de gobierno de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, indicó que hoy en día el ánimo en el grupo que lidera es el de no ocupar algún ministerio en una eventual gestión gubernamental de Keiko Fujimori.

“En cuanto a que algunos (del equipo) puedan ser ministros, nosotros nos ponemos en el papel que nos dan. No es que tengamos expectativas de ministerios, algunos de nosotros hemos sido elegidos virtuales congresistas. En general, el ánimo del equipo de plan de gobierno es no tener ministerios, y darle esta libertad no solo a nuestra lideresa, sino al país”, señaló a RPP.

En ese sentido, dijo que su agrupación hará el esfuerzo necesario para demostrarle al país que su interés no es hacer un Gobierno fujimorista, sino que buscan reunir y sumar gente de otras fuerzas políticas.

“Tenemos mucha disposición a escuchar, ya estamos revisando otros planes de trabajo y buscando coincidencias, en algunos casos conversando. No queremos un gobierno naranja”, enfatizó.

Economía y salud

Guerra García reconoció que Ernesto Bustamante, quien es encargado de salud en el plan de gobierno de Fuerza Popular, podría ser “un ministro de salud de lujo”.

“Yo acabo de conversar con Ernesto (Bustamante) y estamos a la disposición de ampliar nombres. Nosotros no somos dueños de los temas. Economía y salud son temas muy serios y quiero decirle a los ciudadanos que estos temas los hemos visto con tiempo, hay más nombres de los que tenemos. Hay planes hechos para los 100 primeros días”, acotó tras precisar que ya tienen elaborado el plan en salud y economía.

Al ser consultado por Jorge Baca, quien es jefe de temas económicos en el plan de gobierno naranja, el candidato a la vicepresidencia dijo que el exministro declinó cualquier propuesta.

“Jorge Baca es una pieza clave en nuestro plan de gobierno, es un hombre con muchísima experiencia y graduado afuera. Él no tiene intenciones de estar en el Gabinete, eso sí lo hemos conversado y lo hemos comentado con nuestra presidenta”, recalcó.

Finalmente, Guerra García reconoció que ya tuvo un diálogo con Daniel Córdova, jefe de plan de gobierno de APP, y que busca contactar a Carlos Anderson, de Podemos Perú, y Jorge Chávez, de Victoria Nacional.

“No vamos a gobernar solos, tenemos que abrir y recoger otras iniciativas del Partido Morado, de Acción Popular, cuando se pueda. Repito, no vamos a sacar al país adelante con iluminados y mesiánicos, maestros que digan cualquier cosa y no hayan escrito ningún plan de gobierno”, sostuvo.