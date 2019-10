El presidente Martín Vizcarra prefirió ayer el silencio. No hubo apariciones ante la prensa ni actividades fuera de la Casa de Pizarro.

La puerta lateral de Palacio de Gobierno fue la que tuvo mayor movimiento. Un desfile de personajes se reunió tanto con el jefe de Estado como con el nuevo titular del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos.

Allí se vio a exministros de este régimen, como Gloria Montenegro o Sylvia Cáceres, quienes hasta el lunes, en que se disolvió el Congreso, eran parte del Gabinete.

Montenegro indicó que podría permanecer en el equipo ministerial si así lo decide el mandatario. Gestión supo que su presencia estaría confirmada e incluso permanecería en la cartera de la Mujer.

Rapidez con dudas

Todo indica que Vizcarra y Zeballos buscan completar el nuevo equipo ministerial lo más pronto posible. La tarea parece complicada. La larga lista de citas de ayer revela los sondeos y coordinaciones de parte del Ejecutivo. El plan es tener al Gabinete listo hoy y hacerlo jurar a más tardar mañana. No obstante, algunos de los salientes ministros volverían al cargo.

Gestión supo que no solo sería el caso de Montenegro, en Mujer; María Jara, en Transportes y Flor Pablo, en el sector Educación. “Otras ministras también repetirán el plato”, dijo la fuente sin dar otros nombres.

En el caso del MEF, sorprendió que entre los visitantes a Palacio se dejara ver el exministro de Economía Luis Carranza, aunque solo fue para ser consultado por el mandatario, a quien conoce desde años atrás.

Según supimos, este cargo había sido ya rechazado por un exministro de Humala y quedaría en el bolo un exviceministro de Humala y una actual viceministra.

Otra figura que también tuvo reuniones con el Gobierno fue el ex primer ministro Pedro Cateriano. Pero también asistió para un intercambio de ideas.

Los que faltan

Gestión también conoció que otro voceado es Daniel Urresti, quien durante el Gobierno de Humala ocupó la cartera del Interior. Lo que se buscaría es tener más ministros políticos en el Poder Ejecutivo.

Las carteras que parecen más complicadas para hallar nombres son las de Defensa, Relaciones Exteriores y el propio MEF.

Este es el tercer Gabinete que conforma el presidente Martín Vizcarra desde que asumió el cargo en marzo del 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

¿Se fueron del Ejecutivo?

Dos ministros renunciaron luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones legislativas para el 26 de enero del 2020.

Según fuentes de Palacio, quienes dejaron sus cargos fueron Néstor Popolizio (Relaciones Exteriores) y Carlos Oliva (Economía y Finanzas).

Sin embargo, la exministra Gloria Montenegro rechazó esta versión y dijo que todos los ministros apoyaron al presidente Vizcarra para la disolución del Congreso.

“Quienes han terminado primero su carta (de renuncia) la habrán presentado primero. Eso no tiene nada que ver. Todos respaldamos al primer ministro y al ­presidente”, comentó a la prensa.

Montenegro reiteró su apoyo a Vizcarra al considerar que presentó el tercer pedido de confianza al Parlamento y fue “burlado”.

El oficialismo

Por la tarde, el excongresista oficialista Jorge Meléndez se reunió con el premier Vicente Zeballos, junto a Clemente Flores y Alberto Oliva, para analizar la coyuntura.

Sostuvo que Peruanos Por el Kambio respalda la disolución del Parlamento porque se dio “en el marco de la Constitución”, y adelantó que brindarán su apoyo al nuevo Gabinete.

“Vizcarra asumió una decisión histórica para el restablecimiento del orden y la gobernabilidad en el país (...). Nos vamos con la frente en alto y con el orgullo de haber puesto por encima los intereses de nuestra patria”, declaró a Gestión.

Otra figura que tuvo reuniones con el Gobierno fue Pedro Cateriano, aunque solo fue convocado para ser consultado sobre la coyuntura.



Algunos de los salientes miembros del Gabinete serían ratificados por Vizcarra en sus mismos cargos.



Las Claves

1. Defensoría del Pueblo. Refirió que la disolución del Congreso se “aleja de la Constitución ” e hizo un llamado a la “serenidad”.

2. Policía Nacional. Reconoció a Martín Vizcarra como “jefe supremo de la PNP y las Fuerzas Armadas” y aseguró mantener el orden constitucional.

3. Fuerzas Armadas. Manifestó su reconocimiento como presidente a Vizcarra. “Según la Carta Magna, él es el jefe supremo de nuestras instituciones”.

4. Alcaldes. Señalaron que la disolución del Congreso “es la gran oportunidad para la construcción de una nueva era en la política”.

5. Gobiernos regionales. “Respaldamos al presidente, quien ha hecho uso de su prerrogativa constitucional”, manifestaron en un comunicado.

Araoz renunció a la vicepresidencia y pide que se convoque a elecciones generales

Proyecto. Mercedes Aráoz señaló que no puede acceder a su oficina en Palacio de Gobierno. (Foto: Hugo Peréz) ROLLY REYNA | EL COMERCIO

Mercedes Araoz renunció de manera irrevocable a la vicepresidencia de la República, un día después de haber asumido como presidenta encargada del Perú.

“Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país", afirmó.

Antes de esta decisión Mercedes Aráoz se autodefine como vicepresidenta encargada de la Presidencia y respalda la propuesta de OEA y señala que no hay condiciones para formar su propio Gabinete.

A Mercedes Aráoz le preguntaron ayer en CNN qué cargo tiene en la actualidad tras la disolución del Congreso y posterior suspensión en el cargo del presidente Martín Vizcarra.

Su respuesta fue contundente: “Soy la vicepresidenta encargada de la Presidencia de la República. No puedo ejercer nada en este momento”.

Aráoz reconoció que su juramentación en el Congreso solo “fue un acto político”. Sin embargo, no se arrepintió de hacerlo, debido a que, según dijo, siguió sus principios.

Gabinete

La noche del lunes, Aráoz indicó que no se corre a las responsabilidades y se autodefinió como una mujer de retos. Sin embargo, ayer se puso de lado y mostró dudas sobre el rol que asumió frente al Parlamento. Por ejemplo, cuando le preguntaron por el Gabinete, indicó que en este momento no hay condiciones para formarlo, tal como lo está haciendo Vizcarra.

“No se puede hacer eso en este momento, las condiciones no están dadas para hacer este tipo de cosas”, manifestó.

Los motivos

La exlegisladora oficialista recalcó que la propuesta de Vizcarra para modificar el sistema de elección de integrantes del TC es inconstitucional debido a que no puede intervenir en las funciones de otras instituciones.

Aráoz insistió en que el Parlamento sí otorgó la confianza al mandatario antes del anuncio de disolución del Parlamento, por lo que dijo que sí se cumplió con todos los procedimientos.

“Lo que no se puede hacer es interferir en los actos del Parlamento. Los pedidos de confianza no se asumen, eso se da o no se da con el voto, tal como hizo el Congreso”, dijo.

Buscará diálogo

Pese a la crisis política, Aráoz también dijo que buscará el diálogo con Vizcarra para hallar una salida a esta situación.

“No he hablado con él (Martín Vizcarra). Me encantaría hablar con él, pero el señor Vizcarra ha dado una instrucción, así me han informado, de que no puedo entrar a Palacio de Gobierno”, indicó a Reuters.

También reconoció que el Parlamento no tuvo un buen comportamiento con el Ejecutivo, pero insistió en que se podía dialogar para aprobar proyectos claves.

“Tuvimos un pésimo Congreso, pero creo que eso no es la razón para cerrarlo”, anotó.

Se somete al TC

A través de un comunicado, la OEA consideró que el TC debe ser la institución encargada de pronunciarse respecto a la medida adoptada por Vizcarra (ver página 5).

Al respecto, Aráoz respaldó la propuesta de este organismo para que el TC dirima en esta controversia.

“Definitivamente me someto al TC. Si el tribunal falla de alguna manera, hay que someterse a esas decisiones”, acotó.

Conciencia tranquila

Al ser consultada por la denuncia penal interpuesta en su contra por presunta usurpación de funciones, la legisladora dijo que está con la conciencia tranquila y que actuó de acuerdo a sus principios democráticos (ver pieza).

“Hoy día me está detestando buena parte del país. Entiendo esto porque están molestos con el Congreso”, acotó Aráoz .

OtroSí Digo

Denuncian a legisladora por usurpación

Fiscalía. Los legisladores Marco Arana y Wilbert Rozas, de la bancada del Frente Amplio, presentaron una denuncia penal contra Mercedes Aráoz por el presunto delito de usurpación de funciones.

La denuncia también comprende al titular del Congreso, Pedro Olaechea, y a la vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar.

“La denuncia es por usurpación de funciones en la medida en que un Congreso disuelto no tenía atribuciones para juramentar a una congresista como presidenta”, se lee en el texto.

OEA deja en manos del TC zanjar disputa entre Vizcarra y Congreso

Pronunciamiento. Luis Almagro, secretario general de la OEA, difundió el anuncio en redes sociales. (Foto: AFP) SAUL LOEB | AFP

Organización destacó convocatoria a elecciones congresales como un “paso constructivo” para el bienestar del país. Sostuvo que apoyará soluciones en medio de la crisis política.

En medio de una trifulca política entre el Ejecutivo y el Legislativo, debido a la disolución del Congreso, una moción de vacancia contra al presidente Martín Vizcarra y el nombramiento de Mercedes Araóz como presidenta interina del Perú, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que ahora le toca pronunciarse al Tribunal Constitucional (TC).

“Respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas”, la responsabilidad de decisión le compete al TC.

Consideró que también debe pronunciarse sobre “las diferencias que se pudieran inferir de la interpretación de la Constitución” y sobre las acciones y planteamientos de los actores políticos.

Elecciones

En su comunicado, la OEA respaldó el llamado a elecciones de legisladores para enero del 2020, después de la disolución del Parlamento.

Añadió que este es un “paso constructivo” para el país y destacó una de las primeras medidas que tomó el presidente Martín Vizcarra tras su mensaje a la Nación.

“Es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”, indicó el comunicado.

Por otro lado, sostuvo que es responsabilidad de los poderes en contienda mantener la calma frente a la crisis.

“Es prioritario que la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política de los últimos meses”, sostuvo el anuncio difundido por Luis Almagro, secretario de la OEA.

Finalmente, se mostró dispuesta a brindar su apoyo a los actores políticos si es que así lo requieren.

Refutan comunicado

En una conferencia de prensa frente al Congreso, la Comisión Permanente manifestó que el anuncio de la OEA “no ha dado la razón a ninguna de las partes”.

“ La Secretaria no ha reconocido que alguno tenga la razón. Al haber dispuesto que esto vaya a una instancia constitucional, se entiende que no ha validado ninguno de los hechos arbitrarios e inconstitucionales del presidente Vizcarra”, señaló Rosa Bartra (Fuerza Popular).

Agregó , que la OEA solo instó a una “solución dentro de los cánones establecidos”.

En Corto

Piden reflexión. La Conferencia Episcopal Peruana, a través de monseñor Héctor Cabrejos, consideró que la actual crisis política debe generar una “profunda reflexión”.

“Esta es una oportunidad única para combatir la corrupción grande y pequeña a todos los niveles. Es hora de pensar en los jóvenes y no en grupos sociales y políticos ”, sostuvo el clérigo.