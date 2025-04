Gloria Montenegro, exministra de la Mujer, cuestionó la falta de transparencia en los controles de proveedores del programa Wasi Mikuna, tras la intoxicación masiva de niños, en Piura. Asimismo, cuestionó los argumentos de la titular del Midis, Leslie Urteaga.

“(Leslie Urteaga) No solo no la ha sabido manejar, ella debió encontrar el centro del problema. Eso es crucial en estos momentos, no solo porque afectas la vida y salud de los niños. Si ellos entraron con ese programa para atender la inseguridad alimentaria, ¿qué están haciendo o hicieron en función al objetivo central?” , expresó Montenegro en Cuentas Claras, de Canal N.

“Ninguno de los argumentos que da es viable, no es creíble. Pretenden ahora volver a cambiar de nombre sin cambiar todos los procesos y procedimientos que son necesarios, primero para la transparencia, para que no haya corrupción; y segundo, para que los alimentos lleguen oportunamente y sean controlados por la comunidad educativa”, añadió.

La exministra de Estado señaló, además, que la gestión de la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) “deja mucho que desear”.

“La gestión de Digesa, que debería estar al detalle en cada una de las supervisiones, deja mucha que desear. Dónde está la supervisión cuando se compran los alimentos. Y luego, quién recibe los alimentos en la escuela. El de seguridad, probablemente, que no sabe cómo manipularlos y los arrincona hasta que al día siguiente sigue ingresando a un almacén que nadie ve si tiene las condiciones necesarias. ¿Y la supervisión al momento de alimentar?”, se preguntó la exministra.

Sobre suero defectuoso de Medifarma

Consultada por el escándalo sanitario originado por el suero defectuoso de Medifarma, que produjo la muerte de al menos 4 personas, Gloria Montenegro consideró que el ministro de Salud, César Vásquez, también tiene responsabilidad política.

“Hay una total responsabilidad política. Tanto en el Midis, Minedu y Minsa, han sacado al personal técnico, que domina los temas de supervisión, control y seguimiento de cada uno de estos productos, para que entre gente que les hizo campaña política. Eso ha pasado en muchos ministerios, la salida de las personas técnicas, de los funcionarios con experiencia y saben dónde está el núcleo del problema”, manifestó.

Por otra parte, acusó a un sector del Congreso sobre eventuales riesgos en la guía del aborto terapéutico para la Maternidad de Lima. La ex titular del Mimp señaló que algunos congresistas están “negociando” a cambio de no censurar al ministro de Salud, “dejando en total desprotección a las niñas”.

“Los congresistas conservadores están negociando este tema con salud. Están poniéndole la soga al cuello a la Maternidad de Lima para que cambie el protocolo de las niñas que llegan agredidas sexualmente. Las niñas agredidas sexualmente tienen derecho al aborto terapéutico, no podemos tener niñas madres de 10, 11, 12 años. Los conservadores no quieren que en la Maternidad de Lima se hagan los abortos terapéuticos, saltándose la norma”, finalizó.