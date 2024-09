La situación judicial del expremier Alberto Otárola se encuentra en manos del Congreso de la República.

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional en su contra como presunto instigador del delito de colusión simple y agravada, en agravio del Estado.

LEA TAMBIÉN: Alberto Otárola se afilió al partido Somos Perú con miras a las elecciones 2026

“Los hechos imputados están referidos a la contratación de la investigada Rosa Rivera Bermeo (amiga del Alberto Otárola) en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), realizada a través de órdenes de servicio para que preste servicios en la Presidencia Ejecutiva, así como en la Gerencia General de dicha entidad”, informó en un comunicado.

En setiembre del 2023, Panorama reveló que el expremier otorgó contratos estatales a su amiga luego de que esta visitara la oficina de la PCM.

A Rivera Bermeo se le adjudicó dos contratos con Devida por S/27,000 cada uno. La suma total de lo desembolsado da un monto de S/54,000.

En junio pasado, el Poder Judicial aceptó el pedido de la Fiscalía para acceder al secreto de las comunicaciones de Otárola respecto al periodo comprendido entre el 01 de enero hasta el 30 de abril de 2023.

Niega conocer a Rosa Rivera

En su momento, tras conocerse la denuncia en su contra, Otárola negó tener ninguna relación amical con Rosa Rivera y Yaziré Pinedo, quienes días después de visitarlo en su despacho consiguieron contratos con el Estado por más de S/100,000.

En diálogo con RPP en noviembre del año pasado, recalcó que las reuniones fueron transparentes y que no hubo irregularidades.

“Las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más. Lo que sucede es que han cometido el delito de visitar la Presidencia del Consejo de Ministros. A la PCM entran 80 a 100 personas a diario; muchas de ellas dicen que van a hablar con el premier, pero no hablan con el premier, se quedan hablando con otros funcionarios”, sostuvo.

El expremier reiteró que las reuniones con ambas mujeres no fueron clandestinas ni irregulares, sino que se llevaron a cabo con el propósito de discutir asuntos puntuales relacionados con posibles colaboraciones en el ámbito ministerial.

LEA TAMBIÉN: Presentan moción para que Otárola explique ante el Pleno contratación de sus amigas en Estado

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.