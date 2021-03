El Gobierno de Francisco Sagasti oficializó a inicios de mes el levantamiento de la cuarentena focalizada en Lima, Callao y las demás provincias del país que se encuentran en nivel de riesgo extremo frente al covid-19, pese a que nos encontramos en plena segunda ola del virus.

De igual forma, el lunes pasado Lima Metropolitana pasó del nivel sanitario extremo a muy alto; es decir, los ciudadanos de la capital podrán movilizarse con tranquilidad los días domingos; sin embargo, el horario del toque de queda se mantiene.

Todas estas disposiciones incluyen medidas que permiten reactivar algunas actividades económicas, como centros comerciales, restaurantes, teatros, peluquerías, entre otras; sin embargo, con un aforo reducido.

Especialistas consultados por Gestión coincidieron en señalar que en unas dos semanas se podrá visualizar el impacto del relajamiento de las medidas en las cifras e indicadores del covid-19.

“El mejor indicador de la evolución del covid-19 en el país es la data del Sinadef, que analiza la mortalidad por todas las causas; es decir, el exceso de fallecidos. Ese es el indicador que debemos monitorear. El impacto de las medidas del Gobierno se va a poder cuantificar dentro de dos a tres semanas”, señaló el epidemiólogo Antonio Quispe.

El experto informó que actualmente se registra un exceso de fallecidos de 900 personas por día a nivel nacional, cifra que se ubica en el rango del peor momento de la primera ola del virus.

“Lima, que es la región que mueve mayor cantidad de contagios y fallecidos en el país, sigue teniendo cifras mucho más altas que igualan el pico de la primera ola. Entonces, la capital no debió haber pasado de un nivel extremo a muy alto, no hay ningún indicador que justifique esa decisión”, cuestionó.

Al igual que Quispe, el médico infectólogo Juan Villena indicó que en unas dos semanas se podrá determinar, con datos más reales, si el levantamiento de la cuarentena y la reactivación de algunas actividades económicas nos pasaron factura o no.

“Si bien no es correcto adelantar escenarios, siento que todo sigue igual, la gente está en las calles y no se protege. No veo que de aquí a dos semanas la situación y los indicadores vayan a mejorar; es más, pueden empeorar mucho más”, indicó a este diario.

A inicios de este mes el Gobierno de Francisco Sagasti levantó la cuarentena focalizada en Lima, Callao y otras provincias del país, pese a que vivimos una segunda ola del covid-19. Foto: Andina

¿Un segundo pico?

Los casos confirmados de covid-19 en el país ya suman 1′418,974. El último lunes se registraron 6,568 nuevos contagios.

Al respecto, el ingeniero electrónico Rodrigo Parra y el director de Matlab, Marco Loret de Mola, coincidieron en señalar que nuestro país ya llegó al pico de la segunda ola del virus, y los casos empiezan a estabilizarse.

Sin embargo, advirtieron que podría aparecer un segundo pico en los próximos días.

“Como pasó en la primera ola, podría aparecer muy pronto un segundo pico, pero no será tan relevante. Esto más que todo es por la apertura económica y las nuevas reglas de juego que se aplicarán en Lima”, apuntó.

Parra señaló que las nuevas variantes del covid-19 que ya circulan en nuestro país también serán determinantes. “No podemos descartar este segundo pico, debido a que han ingresado nuevas variantes del virus, como la brasileña, reportada en Santa Anita. Esto no lo vimos en la primera ola, el escenario es un poco incierto”, dijo.

En tanto, Quispe pidió al Gobierno que adopte medidas para evitar contagios en Semana Santa. “Con la reactivación económica, todos los centros hoteleros y turísticos estarán repletos de gente. Si no hay una cuarentena en esos días, pasará exactamente igual que lo que vivimos en las fiestas de fin de año. Mucha gente va a morir”, dijo tras reiterar la importancia de utilizar dos mascarillas.

Si bien las cifras de nuevos contagios y hospitalizaciones siguen en descenso, la ocupación de camas UCI continúa al alza

Camas UCI y positividad

Si bien las cifras de hospitalizaciones y nuevos contagios han disminuido, la ocupación de camas UCI, a nivel nacional, sigue al alza.

“El promedio de esta semana (2,245 casos de personas en UCI) es mayor al promedio de la semana pasada (2,199). El porcentaje de ocupación pasó de 95% a 97%”, alertó Loret de Mola.

Por su parte, Parra dijo que cuando se reduzca el promedio de 14,000 casos de hospitalización por covid-19 se empezará a ver un cierto descenso en la ocupación de camas UCI, que ahorita está colapsado.

Respecto a la positividad nacional, el director de Matlab indicó que la cifra se ha estancado desde enero pasado. “La cifra de positividad promedio oscila entre 16% a 20%, y eso no es bueno, porque esa cifra es tres a cuatro veces más que lo que sugiere la OMS”, anotó.

El último lunes se reportó una positividad en pruebas moleculares de 22%. Tres días antes la cifra era de 16%.