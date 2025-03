Un audio atribuido a Patricia Muriano, exasistente de Dina Boluarte, afirma que la operación a la nariz a la que se sometió la presidenta fue estética y que retuvo su historia clínica, informó Cuarto Poder.

Según el audio difundido por el dominical, la voz atribuida a Muriano narra detalles de aquella presunta intervención estética por la cual la presidenta hoy es investigada por abandono de cargo por la Fiscalía de la Nación.

El reportaje de “Cuarto Poder” este domingo, se hizo en base a una revelación del semanario ‘Hildebrant en sus Trece’.

“Primero ella se saca unas radiografías en la clínica Sanna. Y que dijo que no necesitaba operación. Luego, van y le sacan el ritmo cardiaco y después el tema de la sangre, el mismo día, ahí en Palacio, residencia, la sentó. Ya, con eso le operaron, nada más. (Mario) Cabani nunca le sacó placa. Vio las placas de ellas nada más”, detalló.

En este clip sería su propia exasistente quien confirmaría que sí hubo una intervención quirúrgica con fines estéticos en la Clínica Cabani, por la cual la mandataria se desapareció de la agenda pública por más de una semana.

“Sánchez es quién le ha hecho la nariz. Mario no toca nariz. Mario no opera nariz, el que siempre opera Nariz es el doctor Sánchez. Mario le puso los hilos, dos en cada lado y le sacó los bolsos y le rellenó surco”, expresó.

“Le sacó un poco de grasa del abdomen, porque ella cuando se despierta de la operación, dice: ‘Paty, tengo un huequito acá’. Pucha, en su barriga tenía un huequito. Y yo dije: ‘!Pucha! ¿Qué será?’ Y en eso le pregunto a Mario, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene un huequito?”, agregó.

En el audio también se habla de un supuesto pago de favores al médico Mario Cabani. Se infiere gratuidad y que se habría falsificado la historia clínica de la mandataria y retuvo la verdadera.

“De una u otra manera tenían que pagarle el favor a Cabani, pues (…) No, no le cobraba pues (…) Ni siquiera hay historia clínica. Esa historia clínica es falsa”, enfatizó.

“En eso yo vi que Cabani apuntaba en una historia y le dije: ‘Oye, pero ella no quiere que le hagas historia’. Y yo le dije a Dina: ‘Oye, te está haciendo historia’. Y entonces a la hora del alta le dile: ‘Dile que traiga tu historia así disimuladamente’. Y Mario trajo la historia y ella se la quitó. Y se la llevó a su casa”, añadió.

El papel de Nicanor Boluarte

En este audio se escucha a la examiga presidencial contándole a su interlocutor, incluso, el descontrolado poder de Nicanor Boluarte en el gobierno de su hermana.

“Ella (Dina Boluarte) también le decía Nicanor que no se meta. Tú sabes cómo era Nicanor, también. Sí, Nicanor es una mierda. Y ella le decía: ‘No te metas Nicanor’, pero Nicanor no tenía por qué meterse, no tenía que manejar todo Nicanor”, aseveró.

Según el audio, en la que solo se escucha a Patricia Muriano y no a su interlocutor, la presidenta le habría otorgado, a voluntad, el manejo de los prefectos y subprefectos a su hermano Nicanor.

“Y ella también, a veces, también se molestaba y le decía: ‘Oye, qué te metes’. O sea, que trabaje con la prefectura. Ella le dijo: ‘Ya te di eso para que trabajes en eso’. Ya pues, Nicanor siempre se metía. En todo metía sus narices”, acotó.

Actualmente Patricia Muriano se encuentra fuera del Gobierno y en Miami, Estados Unidos. “Cuarto Poder” conversó con ella y confirmó que sí es su voz. Asegura que sí es su diálogo, pero que hay temas que no reconoce.

