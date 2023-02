La reciente denuncia contra un grupo de legisladores que viajaron en año nuevo al interior del país, con pasajes pagados por el Congreso, no pasó desapercibida en la comisión de Ética.

La presidenta de este grupo de trabajo, Karol Paredes, indicó a Gestión que evalúa abrir una investigación de oficio a estos legisladores.

“En ese proceso estamos y no puedo decir que lo vamos a hacer mañana o pasado mañana, porque tenemos que hacer todo el trabajo previo que corresponde. La próxima semana se viene la semana de representación. Si nos pronunciamos, será después de la semana de representación”, indicó tras precisar respetarán el debido proceso.

Pese a que no quiso ahondar en mayores detalles, la legisladora de Acción Popular (AP) solo anotó que en estos días pedirán información sobre estos pasajes a todas las instancias responsables en el Parlamento, como por ejemplo, el área administrativa.

De acuerdo a Panorama, al menos cuatro congresistas utilizaron los pasajes pagados por el Parlamento para viajar por fiestas de Año Nuevo. Estos son Flavio Cruz (Perú Libre), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial), Nieves Limachi (Perú Democrático) y Rosangella Barbarán (Fuerza Popular).

La actual normativa establece que el Parlamento solamente puede otorgar pasajes para el trabajo de la función congresal; sin embargo, coincidentemente los legisladores trabajaron en año nuevo, según indicaron en sus regiones.

El dominical recordó que en esa fecha no hubo semana de representación y no eran días laborables. Al ser consultados sobre cómo justificaron la compra de pasajes, algunos de estos legisladores no supieron dar razón.

A favor de una sanción

En diálogo con la prensa, la vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, dijo sentirse sorprendida por esta denuncia. En ese sentido, dijo que se debe verificar si hubo un uso irregular de este beneficio.

“Realmente tengo que decir que, personalmente, que me he quedado asombrada. Nosotros tenemos que ser muy cautelosos en lo que tiene que ver con el gasto del Estado, sea quien sea. Así lo digo directamente (…) aquí tenemos que empezar a revisar qué días y, si, efectivamente, los parlamentarios tienen unos pasajes para que los puedan usar al año”, señaló.

La legisladora de Fuerza Popular insistió en que todos los funcionarios tienen que ser cautos y cuidar las arcas del Estado. “Si vamos a usar un pasaje que corresponde, tiene que ser para las funciones congresales”, remarcó.

Por su parte, el tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, adelantó que estos congresistas “serán sancionados” de hallarse las responsabilidades del caso.

“Aquí vamos a llamar la atención a todas las entidades internas del Congreso para que hagan una evaluación correcta de este tema. De haber responsabilidades, se tienen que aplicar (sanciones) como corresponde en el reglamento. No tenemos que tener contemplaciones contra este tipo de cosas que, lamentablemente, suceden. Aquello que se evidencia que está mal, se tiene que corregir y sancionar. Sea de la bancada que sea”, afirmó.