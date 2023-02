Panorama presentó un reportaje que dio a conocer que al menos 14 congresistas de diversas bancadas utilizaron pasajes pagados por el congreso para viajar por Año Nuevo.

Según la ley, el Congreso solamente puede otorgar pasajes para el trabajo de la función congresal, sin embargo coincidentemente los legisladores trabajaron el año nuevo, según indicaron en sus regiones.

Panorama recordó que en esa fecha no hubo semana de representación y no eran días laborables, al ser consultados algunos de ellos sobre como justificaron la compra de pasajes no supieron dar razón.

Entre ellos figuran, Flavio Cruz de Perú Libre, quien manifestó que el periplo se habría hecho por motivos personales, luego indicó que fue para un partido de fulbito.

Cruz viajó del 31 de diciembre al 2 de enero del 2023. El trayecto fue Lima – Arequipa – Juliaca. ¿Cuál fue la razón de este viaje de fin de año?

En tanto, Segundo Quiroz del Bloque Magisterial viajó de Lima a Chiclayo / el 29 de diciembre y retornó el 01 de enero de este año.

Al ser consultado sobre el tema: “sobre eso ya te he indicado que nosotros salimos a viajes para gestiones. No recuerdo (qué´hizo en esa fecha)”

Esmeralda Limachi (Perú Democrático), dio similar respuesta . “Tendría que revisar que he estado haciendo en esas fechas”, anotó.

La legisladora por Tacna viajó a su región del 29 de diciembre del 2022 al 02 de enero de este año.

Mientras tanto, Ronsangella Barbarán (Fuerza Popular) viajó a Cajamarca del 27 al 1 de enero y tampoco dio detalles de las razones de su viaje. “Tendría que ver cuál es el tema para poder revisarlo, pero asumo que en el último viaje a Cajamarca que he hecho, he tenido el encuentro de jóvenes, sobre el tema de la coyuntura y la constitución”, expresó.

Si bien la legisladora es de Lima , su familia se mudó a dicha región.