Eduardo Rodríguez, esposo de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, fue absuelto luego de de ser presuntamente culpable de la desaparición de bienes en prendas que superan el valor de medio millón de soles, reveló el dominical Panorama.

Según un reportaje emitido por el programa, Rodríguez era el encargado del almacén del Ministerio de la Mujer, a donde llegó una donación de 704 mil prendas incautadas por la Sunat entre medias, calentadores, polos, trusas, brasieres, guantes y panties.

Sin embargo, tras realizarse un inventario, se descubrió que faltaban 358 mil 3 unidades, las cuales ascienden a 598 mil 955 soles.

Tras esto, la Secretaría Técnica del ministerio inició una investigación que halló, evidentemente, como responsable al jefe del almacén, el esposo de la ministra Montellanos, así como suspenderlo del cargo. Tras esto, fue enviada la decisión al Área de Recursos Humanos en donde, a pesar de las pruebas, decidieron absolverlo.

Asimismo, el reportaje indica que el jefe de recursos humanos y la secretaria general que lo absolvieron fueron designados por la propia ministra de la Mujer.

Según el director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, existiría una posibilidad de que la persona encargada de Recursos Humanos no haya querido “quedar mal” con la ministra Montellanos.

“Es muy posible que está persona de RR.HH., que le debe el puesto a la ministra, no haya querido quedar mal con ella y absolvió al marido. Yo no tengo dudas, no es necesario que tengamos la llamada grabada, hay una sucesión de hechos. Que el esposo es el responsable, que RR.HH. fue nombrado por ella, hay una sanción anterior, es cuestión de sumar. Ella ha tenido relación directa con esto”, indicó a Panorama.

Respuesta del Ministerio de la Mujer

Tras la emisión del reportaje, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emitió un comunicado donde indicó que el esposo de la ministra Montellanos cuenta con licencia sin goce de haber.

Asimismo, precisan que el 4 de octubre de 2024 inició un proceso sancionador a Rodríguez por presuntas omisiones relacionadas con la recepción de bienes donados por la Sunat. Sin embargo, indican que la Secretaría General verificó que él no fue el responsable de la recepción de estos bienes y que no tenía responsabilidad directa en el sub almacén.

Finalmente, indica que el Órgano Instructor del proceso concluyó que hubieron irregularidades jurídicas en el procedimiento, lo cual recomendó archivarlo.