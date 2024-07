Hoy, lunes 1 de julio, inicia el juicio contra Keiko Fujimori por el “Caso Cócteles”, en el que se le acusa a ella y otros miembros de Fuerza Popular de haber recibido aportes ilícitos de Odebrecht en las campañas presidenciales.

08:23 AM | El día de ayer, la lideresa de Fuerza Popular expresó su solidaridad con las más de 40 personas que han sido acusados junto con ella en el marco de este proceso.

08:05 AM | El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado una condena de 30 años y 10 meses contra Keiko Fujimori por cargos de presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia peruana.

07:55 AM | La sala que verá el caso está integrada por los jueces Juana Mercedes Caballero, Nayko Techy Coronado y Max Oliver Vengoa.

07:45 AM | El Ministerio Público también acusó también a más de 40 personas vinculadas a Keiko Fujimori y su partido político, entre ellas su ex esposo Mark Vito Villanella, su ex asesor político Pier Figari, su exconsejera Ana Herz, así como el exministro y exdirigente Jaime Yoshiyama.

07:39 AM | La Fiscalía de la Nación acusa a la lideresa y exdirigentes de Fuerza Popular de realizar lavado de activos a fin de ocultar aportes de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña presidencial del 2011.

07:32 AM | El juicio oral contra Keiko Fujimori inicia este lunes a las 9 a.m. El proceso está a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.