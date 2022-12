La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, comentó en una entrevista que el adelanto de elecciones es un “clamor popular” en el que el Congreso juega una “enorme responsabilidad.

En una entrevista con RPP, Barrios también criticó la postura de algunos sectores del Parlamento que votaron en abstención.

“Yo saludo el adelanto de elecciones porque ese es un clamor popular y creo que aquí el Congreso tiene una enorme responsabilidad. Fundamentalmente, un sector de los congresistas que ayer, según hemos advertido, ha tenido una votación que ha dejado al aire las expectativas sociales de que haya un adelanto de elecciones”, declaró.

Asimismo la presidenta del Poder Judicial afirmó que la abstención de congresistas en este dictamen es “irresponsable”.

“Yo creo que una parte de los congresistas tienen que mirar el clamor popular, tienen que escuchar el clamor popular y ser responsables. La presidenta lo ha dicho y yo como ciudadana lo digo: la abstención es irresponsable”, sostuvo.

Por otro lado, Barrios habló sobre los hechos de violencia que se han vivido en los últimos días. “Hay demandas justas, hay expectativa justas, pero no es justo que se ejercite la violencia. Las demandas pueden ser canalizadas a través de estas mesas de diálogo democrático que se están aperturando con los responsables sociales de cada comunidad”, comentó.

Es por ello que afirmó que el reclamo se da por la desatención de las necesidades básicas que debe dar el Estado.

“Lo cierto es que hay un reclamo de las poblaciones vulnerables. Porque las políticas públicas, en pro de minimizar o erradicar la pobreza no han llegado a esa población que no tiene servicios esenciales, no tiene servicios básicos”, concluyó.

