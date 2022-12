El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el proyecto para adelantar las elecciones generales a abril del 2024. Ahora se requiere que dicha norma sea aprobada, con 87 adhesiones o más, en una segunda votación en la siguiente legislatura, que empezaría en marzo del 2023.

En ese sentido, el Parlamento tiene hasta el 31 de enero, fecha en la que vence la actual legislatura ampliada, para aprobar, en primera votación, aquellas reformas electorales y políticas de aplicación para los próximos comicios.

Al respecto, el titular de la comisión de Constitución, Hernando Guerra García, indicó a Gestión que priorizará el debate de ocho proyectos en particular relacionados a reforma electoral y política.

Estos son: la ley que garantiza la idoneidad en el acceso a cargos de elección popular, la ley que prohíbe el nepotismo electoral y la reelección encubierta, así como la norma que busca evitar la destrucción de las cédulas de sufragio una vez contabilizadas.

También figuran los proyectos que buscan la renovación parlamentaria a mitad del mandato o por tercios, la ampliación y reducción de las circunscripciones de los distritos electorales y la reelección de alcaldes y gobernadores.

Finalmente, se priorizarán las normas que modifican la votación para suspender en el cargo al presidente (hay propuestas que piden ampliar los votos y reducirlos) y el proyecto que busca cambiar el mecanismo para elegir al Contralor General de la República (que sea propuesto por el Congreso y no el Ejecutivo).

Precisamente, esta última propuesta legislativa, junto a otros dos proyectos, serán debatidas hoy en la comisión de Constitución.

“Priorizaremos estos temas hasta el final de la legislatura (31 de enero). Ojalá que se consigan aprobar, al menos, dos o tres temas. Lo veo difícil, pero ojalá se logre. Vamos a ver si las bancadas se ponen abiertas y algunas, como Perú Libre, no se cierran en que si no hay Asamblea Constituyente, no aprobamos nada”, anotó.

Hernando Guerra García indicó que en agenda de la comisión de Constitución hay 400 proyectos relacionados al tema electoral y político. (Foto: Congreso)

Bicameralidad

En otro momento, Guerra García recordó que está pendiente de debate en el Pleno un pedido para reconsiderar la votación del proyecto del retorno a la bicameralidad, que incluye la reelección congresal.

En julio pasado no se alcanzaron los votos suficientes en el Pleno (87) para aprobar la norma, por lo que tendría que ser ratificado en un referéndum. No obstante, para evitar este proceso la oposición busca consensuar nuevamente la iniciativa para lograr las adhesiones necesarias.

El legislador de Fuerza Popular adelantó que en la comisión de Constitución se dialogará con los demás grupos y se invitarán a expertos en la materia para tratar de conseguir un consenso y reunir los votos necesarios para aprobar la propuesta.

“La vez pasada la posición de la izquierda fue el no por el no, por lo que hay que darles el tiempo para que lo procesen nuevamente (…) esta propuesta tiene todo el camino terminado, así que no hay apuro en debatirlo, la reconsideración puede verse el último día de la legislatura (31 de enero)”, remarcó, tras precisar que se busca realizar un trabajo de convencimiento con los voceros de las bancadas y sus integrantes.

Agregó que en la primera semana de enero del 2023 sería citado el ministro de Justicia, José Tello, para que explique sus proyectos de reforma política y electoral.