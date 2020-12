El pasado martes 22 de diciembre venció el plazo que tenían los partidos políticos que participarán en las elecciones del 2021 para presentar sus listas de candidatos (Plancha presidencial, Congreso y Parlamento Andino) ante los respectivos Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados a nivel nacional.

Estos jurados de primera instancia tienen un plazo de tres días hábiles para verificar las listas y declararlas admitidas o, en el peor de los casos, inadmisibles o improcedentes. Este lapso de tiempo vence mañana, aunque no se descarta que los JEE se tomen unos días adicionales para revisar toda esta documentación.

Al cierre de la edición, Gestión supo que 31 listas al Congreso de la República ya fueron admitidas a trámite por los JEE, y en estos días pasarán a la etapa de presentación de tachas. Hasta el momento, no figura en el listado ninguna plancha presidencial ni lista al Parlamento Andino.

Fuerza Popular es el partido con más listas congresales admitidas (7). Si bien su plancha presidencial, encabezada por Keiko Fujimori, aún no subsana las observaciones recogidas por el JEE de Lima Centro 1, su lista al Parlamento, por Lima, ya pasó el primer filtro.

Al fujimorismo le sigue el Frepap (5), Renovación Popular (4), Podemos Perú (3), entre otros partidos más.

Fuente: JNE

En periodo de tachas

Hay otro grupo de listas congresales que se encuentran en periodo de presentación de tachas; es decir, ya pasaron el primer filtro respectivo por parte de los JEE.

El Frepap es la agrupación con más listas al Congreso en etapa de presentación de tachas (6), seguido de Fuerza Popular (4), Juntos por el Perú y UPP (2), entre otros más.

Fuente: JNE

“Estas listas ya fueron admitidas al cumplir con todos los requisitos de ley. Sus resoluciones ya fueron publicadas y ahora tienen que pasar tres días naturales para que un ciudadano presente una tacha contra toda la lista o uno de sus candidatos”, señaló a Gestión el director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), José Villalobos.

Tras cumplirse el plazo, y no presentar ninguna tacha en contra de la lista, el experto en temas electorales dijo que los candidatos que la integran quedan oficialmente inscritos.

Inadmisibles e improcedentes

En tanto, hay 70 listas al Congreso que han sido, hasta el momento, declaradas inadmisibles por los respectivos JEE, tras detectar una serie de errores subsanables. Tal es el caso de las listas al Parlamento, por Lima, del Partido Nacionalista, APP, Somos Perú, Victoria Nacional, Renovación Popular, UPP y Frente Amplio.

“Estos partidos no han cumplido con los requisitos formales por lo que los JEE declararon inadmisibles sus listas de candidatos. Puede ser que no hayan pagado alguna tasa, o no han presentado un formato, entre otras cosas más, pero que son temas subsanables”, agregó Villalobos, tras precisar que estas agrupaciones tienen dos días de plazo para corregir los errores.

Finalmente, hasta el momento son cinco las listas de candidatos que han sido declaradas improcedentes por los JEE; es decir, presentan errores insubsanables, por lo que deberían quedar fuera del proceso electoral.

Se trata de las lista al Congreso de los partidos Perú Libre y Perú Patria Segura, en Piura, así como las tres listas (Plancha presidencial, Congreso y Parlamento Andino) del Frente Esperanza, de Fernando Olivera.

“Estas listas no cumplen con un requisito de fondo y son rechazadas, como por ejemplo, por no cumplir con la paridad y alternancia; sin embargo, los partidos pueden acudir, en apelación, ante el Pleno del JNE, que resolverá en segunda y definitiva instancia”, acotó.