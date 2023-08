En su mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte reconoció que el mayor problema que enfrenta hoy en día el país y su Gobierno es la alta inseguridad ciudadana y el alarmante avance de la delincuencia y la criminalidad.

En ese sentido, anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley de delegación de facultades, por el plazo de 120 días, para aprobar medidas que ayuden a enfrentar, con mayor dureza y eficiencia, la delincuencia y la criminalidad, así como remediar las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño Global.

Ante esta situación, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, consideró el lunes que el Perú podría tomar la experiencia de justicia del gobierno de El Salvador, a cargo de Nayib Bukele, para replicar elementos positivos con respecto a la seguridad y la disminución de la tasa de homicidios.

“Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ellos es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, se preguntó el magistrado.

Si bien Bukele es considerado uno de los jefes de Estado con mayor popularidad en América Latina debido a la eficacia que ha tenido en implementar políticas extremas para combatir la inseguridad ciudadana, también es criticado por distintas ONG’s por sus métodos que atentarían contra los derechos humanos de sus connacionales.

¿Cuál es la postura desde el Ejecutivo?

En diálogo con la prensa, el premier Alberto Otárola reconoció que El Salvador es uno de los países de la región que menos delincuencia tiene; sin embargo, enfatizó que el Perú tiene su propia política de seguridad ciudadana.

En ese sentido, recordó que solicitaron al Congreso que le otorguen facultades, por un plazo de 120 días, para legislar sobre esta materia.

“Pretendemos modificar cerca de 50 normas para hacer a la Policía más eficiente y poder atender a los ciudadanos, sobre todo con lo que llamamos policías de a pie (…) el Gobierno quiere promover este tipo de Policía más cercana a la población, a las comunidades y a los barrios”, señaló al referirse al proyecto de ley para crear la Policía de Orden Interno.

Respecto a las medidas implementadas por Bukele, Otárola calificó de “eficiente” la lucha contra las pandillas organizadas que atemorizaban su país; sin embargo, también hizo mención en que este recibió varias denuncias de organizaciones internacionales, a las que calificó de “atingencias”.

“A nosotros nos preocupa la agenda del Perú, fundamentalmente”, remarcó.

A juicio del titular de la PCM, sí se podría aplicar en nuestro país algunos métodos de El Salvador, como por ejemplo, en el tema de migración ilegal.

“Se podría, ciertamente. Uno de ellos, aunque no sé si es el caso de El Salvador, nosotros hemos decidido enfrentar de manera decidida la migración ilegal internacional (...) con esto, no queremos decir que todos los extranjeros cometan delitos, pero sí hay un segmento muy pequeño y muy violento de extranjeros que han venido a delinquir. Por eso es que la presidenta ha sido muy clara en su mensaje a la nación: el plazo para registrarse y para la amnistía otorgada para los ciudadanos extranjeros no se va a renovar”, manifestó.

En tanto, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, tuvo una postura diferente. En diálogo con Canal N, aseguró que el Gobierno no busca aplicar el modelo de El Salvador debido a que contamos con nuestro propio modelo.

“He escuchado comentarios sobre eso. En realidad, nosotros tenemos nuestro propio modelo y la próxima semana vamos a lanzar el ‘modelo peruano’ que básicamente trata de salvar a los jóvenes que ingresan a las cárceles. Las cárceles de por sí causan mucho daño y muchos jóvenes en estos lugares son gente pobre, gente que no ha tenido acceso a educación, que no ha tenido oportunidades, y por supuesto nos toca trabajar duro a través de la resocialización. Ese es nuestro trabajo”, apuntó.

