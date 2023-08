El ministro del Interior, Vicente Romero, participó este martes en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso para explicar la propuesta de Ley -Policía de Orden- que busca aumentar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú. Ello, debido a que en varias zonas alejadas de las ciudades prima la delincuencia.

El titular del Mininter indicó que las autoridades regionales le solicitan todos los días más patrulleros, más comisarías y cámaras de videovigilancia para cuidar a los ciudadanos. Esto debido a un aumento gradual de violencia, mayor presencia de armas de fuego y un flujo migratorio que ha ocasionado muchos problemas.

“Hemos formado 10 comisiones para ver fortalecimiento de la PNP (...) Es una propuesta a beneficio de todos los peruanos”, refirió.

¿En qué consiste la nueva Ley que propone el Ministerio del Interior?

Actualmente, la Policía Nacional del Perú cuenta con 131,592 policías , distribuidos en 3,138 oficiales de servicio , 6,678 oficiales de armas , 119,404 suboficiales de armas y 2,372 suboficiales de servicios , siendo estas cifras insuficientes para salvaguardar la seguridad del país.

De prosperar la propuesta a Ley, se seleccionará entre los licenciados de la PNP y los ciudadanos que hayan terminado la secundaria, para capacitarlos durante un año en actividades de seguridad.

Los requisitos para ser parte de esta selección es ser peruano de nacimiento, acabar la secundaria, no tener antecedentes, poseer aptitudes físicas, clínicas y psicológicas. Estas personas participarán en un concurso de méritos y solo los mejores podrán formarse y actuar junto a la PNP.

Los finalistas tendrán la misma autoridad que un Policía y, estos Policías de la comunidad brindarán protección al ciudadano, serán formados para realizar detenciones, complementarán el patrullaje integrado, entre otras actividades que realiza la institución. Además, “recibirán un sueldo de S/ 2,153.84 más los S/ 600 por los dos aguinaldos”, indicó Vicente Romero.

Luego de tres años en el servicio con un buen desempeño, podrán ingresar a la escuela de la PNP y tendrán la oportunidad de hacer una carrera como suboficial y oficial.

Cada año 6,000 Policías se formarán y se sumarán a los egresados de las escuelas, de esta manera, aumentará la capacidad operativa de la PNP y apoyarán a la seguridad y vigilancia de cada zona.

Autoridades en desacuerdo con el proyecto de Ley del Mininter

En la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana también participaron el general Rimigio Hernani, exministro de Interior, quien cuestionó el proyecto de Ley del Ministerio del Interior porque esta propuesta podría generar riesgos para la institución.

Los ciudadanos que participen no tendrán la capacidad de ascender, esto creará resentimiento entre los colegas y hay la posibilidad de que se creen sindicatos, rescató. Además, indicó que este nuevo personal no tendría experiencia ni conocimientos sobre las actividades de la PNP: “La Policía no debe ser incrementada en cantidad, sino en calidad”.

Por otro lado, el general Rómulo Zevallos también difirió con la propuesta de Ley de Vicente Romero e hizo hincapié en la necesidad de capacidades de investigación en las organizaciones criminales para cortar de raíz el problema de la inseguridad ciudadana.

“La propuesta se limita al aspecto de la seguridad. La preocupación del estado debe ser más objetiva, clara y contundente. Necesitamos preocuparnos por la investigación de esta amenaza contra la seguridad ciudadana a través de la delincuencia común y organizada. ¿Cuántos efectivos tiene para combatir el crimen organizado? Ese problema no es privativo de la capital o de las grandes ciudades, sino de toda la región”.

