El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), informó que el Poder Ejecutivo convocará a una ronda de diálogo a los partidos políticos.

“Esta semana Palacio está convocando a una ronda de diálogo a los partidos políticos y nosotros, luego, vamos a pedir también una reunión para visitarla (a la presidenta Dina Boluarte ) y coordinar algunos temas vinculados a las iniciativas legislativas del Ejecutivo”, reveló en RPP.

Salhuana indicó que desean que el el gobierno brinde medidas concretas para reactivar la economía. “Es una iniciativa de la Presidencia que yo voy a compartir con la Mesa Directiva y veremos los mecanismos”, informó.

Eduardo Salhuana y Dina Boluarte. Fotos: Alessandro Currarino / GEC.

Plenos presenciales

De otro lado, Eduardo Salhuana anunció que los plenos de los días jueves serán de manera presencial y ya no habrá virtualidad.

“El que no va, no vota, no tiene derecho a emitir opinión y obviamente el descuento correspondiente. Nos interesa la presencia de los parlamentarios porque expresan el punto de vista de un sector político, de una región”, agregó.

De esta manera, el Congreso volverá a la presencialidad. Cabe indicar que el 4 de abril pasado el Congreso de la República había aprobado que las sesiones plenarias se realicen de forma 100% presencial.

Sin embargo, cinco días después la representación nacional retrocedió y la fórmula de semipresencialidad se instaló nuevamente en el Parlamento.